Francés reviscola en la Lliga i Pablo s´afona un poc més

Les dues lligues professionals van tancar ahir la sexta jornada, primera de la segona volta, partides que van ser propícies per als equips encapçalats per Francés i Montaner, que amb la victòria trenquen una ratxa de dues derrotes consecutives. Al matí es va jugar al trinquet de Xàbia on la formació d'Oliva de Montaner, Brisca i Gabi va superar a la de Xeraco de Pablo, Canari i Raúl per 25-5. La partida solament va oferir equilibri en els compassos inicials i en mitja hora va quedar resolta, la qual cosa demostra la superioritat dels vencedors.

Amb la victòria, Montaner i els seus companys se situen segons en la taula de la Lliga Bankia de raspall amb 8 punts, 2 per davall dels líders, Moltó, Josep i Lorja. Pablo, Canari i Raúl es queden com estaven, cuers amb solament 1 punt. La resta d'equips es mouen entre els 7 i els 6 punts. Amb quatre partides més per jugarse encara no es pot descartar a jugadors como Pablo, Canari i Raúl en la lluita per accedir a les semifinals, però jugant al nivell que van oferir ahir són clars candidats a quedar-se fora.

A la vesprada, la Lliga Bankia d'escala i corda es va traslladar fins a Bellreguard on l'equip de Pedreguer-Masymas de Francés, Pere i Tomàs II es va imposar al d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho per 60-35.

La reflexió que permet esta partida és que quan Pere i Tomàs II són capaços de mantenir una línia de regularitat des del primer quinze fins a l'últim, la feina és dels altres. La seua capacitat per a anotar és demolidora i ahir va ser una constant veure com castigaven als de l'altre costat de la corda.

I si bé ho feren els canoners, magníficament va ratllar Francés. La seua va ser una actuació redona per la solvència per a tornar pilota, per la manera en què va trobar la llotja amb els rebots i per la precisa feta de dau.

Al trio d'Almussafes li va faltar pegada. L'equip va complir i en aprofitar algun val que es va quedar pel camí tal vegada podria haver arrapat un punt, però no va tindre la pólvora d'altres dies. En part perquè els d'enfront van allargar molt la pilota i també perquè Félix, amb febra durant tota la setmana, va arribar un poc just de forces al tram final de l'hora i mitja de durada.

Amb este resultat, De la Vega i els seus companys mantenen la segona posició amb 8 punts, però permeten que Puchol II es situe líder en solitari amb 2 punts més. Els altres dos equips que a hores d'ara continuarien endavant són els de Pere Roc II i Genovés II, amb 8 i 7 punts respectivament.

Francés, amb 5 punts, continua estant fora dels llocs de privilegi, però aconsegueix no despenjar-se i manté intactes les possibilitats de classificar-se. Soro III, Jesús i Carlos són ara els cuers amb 4 punts.