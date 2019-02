Ian es perdrà la pròxima jornada de la Lliga

Les Lligues Bankia encaren ja la setena jornada de la fase regular. Els jugadors estan rendint al màxim i per això les lesions comencen a fer mossa en diversos equips.

L'últim afectat ha sigut el trio de Dénia, format per Ian, Sanchis i Miravalles, que no podrà comptar amb el seu rest en la pròxima partida de demà a Guadassuar. Segons van revelar les primeres proves d'ahir, Ian pateix un micro trencament en el bíceps inferior dret després de realitzar un mal traure el divendres passat a Piles. El pilotari es va mostrar molest durant quasi tota la partida i finalment els pitjors auguris s'han fet realitat, ja que els metges estimen, mancant realitzar més proves, entre set i deu dies de baixa.

La lesió de la màxima figura suposa un gran contratemps per a l'equip, que es troba en quinta posició lluitant per a entrar en els quatre llocs de les semifinals. Empatat a punts amb el quart i a tan sols una victòria del segon, estar en els primers llocs és factible, però ara Sanchis i Miravalles hauran de competir sense el seu líder, que serà substituït per Mario, rest de la Lliga 2. El trio de Xeraco també té problemes, no solament perquè la victòria no arriba, sinó també perquè Canari no està al 100% des de fa un parell de jornades a causa d'una contusió en la costella. Hui el mitger té un TAC per a veure l'abast de la lesió. Caldrà esperar als resultats de la mateixa per a desxifrar el futur de l'equip. Qui també porta arrossegant molèsties des de fa un parell de partides és Josep, mitger del trio que és líder amb 10 punts. El pilotari de Xeraco té dolor en la monyica i encara que sembla no còrrer el risc de ser baixa, també es farà unes proves.

En la modalitat d'escala i corda cal recordar el ja conegut cas de Raúl. El pilotari de Godelleta va patir una luxació en el lligament del muscle fa tres setmanes i encara que tenia previsió de tornar ja, després de tocar la pilota no es veu en condicions i esperarà a la següent jornada per a incorporar-se.

Mentrestant continuarà Salva com el seu substitut. El mitger de Massamagrell està brillant en cada partida, no ha perdut cap enfrontament i al costat de Puchol II i Bueno ha portat a l'equip de la ciutat de València fins al primer lloc de la classificació amb diferència de 2 punts sobre els segons.