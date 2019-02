Sense Ian, però amb el rest campió de la passada Copa

Al trinquet de Guadassuar comença hui la setena jornada de la Lliga Bankia de raspall. Com la fase regular es troba en la segona volta les partides han deixat de ser inèdites, però la d'esta vesprada sí que ho serà per la remodelació de l'equip que representa a Dénia, on Ian és baixa per una lesió muscular que l'obligarà a parar, en principi, entre set i deu dies.

Mario serà el substitut del brau pilotari de Senyera. El de Bicorp està participant en la Lliga 2, on ha recuperat el nivell que li va permetre proclamar-se campió de la Copa. «Després de la lesió que em va obligar a parar tres mesos fins a gener, al principi em va costar tornar a agafar-me, però des que estic jugant la Lliga 2 tinc bones sensacions i ara em trobe en bon moment», explica Mario.

Ja pot estar-ho perquè ha d'ocupar el lloc d'un dels més grans. Mario ho sap i ho assumeix amb total tranquil·litat i naturalitat. «Crec que he demostrat que puc jugar estes partides. Substituir a un pilotari com Ian és un repte perquè es tracta d'un dels dos o tres millors restos del raspall, però estic convençut que puc ajudar a fer que l'equip guanye la partida», diu.

Mario i Ian en són pilotaris diferents i per tant l'equip d'esta vesprada també ho serà. Sobretot al dau, segons apunta el rest de Bicorp. «Ian té una de les tretes més potents i la meua no ho és tant. Tal vegada el joc del dau ens coste treballar-lo una miqueta més. Però al rest tinc una raspada llarga que pot afavorir que entren en joc Sanchis i Miravalles», comenta.

Si Mario entra per Ian és perquè els equips de la Lliga Bankia i la Lliga 2 estan vinculats. Es tracta d'una novetat que sembla encertada perquè el de Bircorp s'incorpora ara a un grup on està Miravalles, que és el seu mitger de la Lliga 2 i amb qui ja ha compartit, per tant, moltes hores de vestuari i trinquet. «Amb Miravalles tinc molt bona química i hem parlat de la partida. I amb Sanchis segur que m'anirà bé, com a tots els restos que tenen a un esquerrà que constantment et tapa la muralla i et cobreix la mà no dominant», assenyala Mario.

En la contra estaran Marrahí, Tonet IV i Néstor, que porten una magnífica ratxa de tres victòries consecutives. «Van començar fluixos, però que ara estan sensacionals. Hem de tindre en compte el perill que suposen els tres pilotaris. Marrahí és un altre que té un traure molt poderós i tindré la responsabilitat d'aguantar eixa primera pilota i, més que res, saber col·locar-la de manera que Tonet IV no puga jugar-la. Hem d'impedir que entren els dos de davant i centrar el joc en Marrahí», conclou Mario.

En altre ordre de coses, la Lliga 2 de raspall va visitar ahir el trinquet d'Oliva on Salelles II i Gabi es van imposar a Punxa i Lorja pel resultat de 25-20.