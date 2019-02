Les noves reines dels Circuits

Colofó d'or a les competicions de tecnificació femenina. El trinquet de la localitat d'Alcàsser va viure una jornada especial, espectacular que va quedar gravada per a moltes xiquetes, dones i familiars, aficionats que comencen a conéixer el nostre esport autòcton i la puixança de la pilota femenina, on hi ha un gran treball de promoció de molta gent anònima que al costat del treball coordinat de les escoles, clubs, Federació i al costat de les administracions i entitats privades com Caixa Popular, Bankia, Fundació Trinidad Alfonso...estan facilitant aqueixa visualització de la dona en la pilota. Les campiones d'aquestes competicions de tecnificació de 2019 van ser Erika d'Alqueria d'Asnar i Aina de Meliana del Circuit sub-18 i Aida de Moixent i Amparo de Moncada del Circuit sub-23.

La final del sub-18 va començar molt prompte en aquesta gran matinal de raspall, però en un trinquet quasi ple es va disfrutar de les jugadores més joves que ho van donar tot per a tractar de guanyar aquesta competició. El primer joc de la final el va guanyar Irene de Massamagrell i Miranda de Bicorp, després de guanyar la reballa des del traure, amb un primer joc de gran nivell però Erika d'Alqueria d'Asnar i Aina de Meliana van començar a poc a poc a brillar, especialment una de les millors jugadores de la modalitat de raspall, Erika, una jugadora que amb el seu somriure i el seu joc esta enamorant a molts aficcionats per la facilitat de la seua raspada i traure. Va completar una gran final per a remuntar i aconseguir un nou títol, després de quedar campiona de 2018 i subcampiona de 2017, al costat de la debutant més jove de les competicions de tecnificació, Aina de Meliana, que va complir en la final i en la competició per a ajudar a guanyar a les seus rivals. Irene i Miranda, van ser subcampiones després de completar una gran competició demostrant molta il·lusió i sobretot un gran pundonor. Elles també han debutat en aquestes competicions i en la gran final van acusar els nervis, fallant més pilotes del que en elles és habitual, però també han crescut com a esportistes.

En la gran final del sub-23, s'enfrontaban els dos millors equips d'aquesta temporada, guanyant l'equip d'Aida de Moixent i Amparo de Moncada amb un joc harmònic que va llimitar a les seues rivals en la final, amb un joc directe i molt precís. Amparo jugava d'esquerra a dreta, de darrere a avant impedint que pogueren brillar Victòria de València i Fanni de Beniarbeig, sent la millor jugadora de les finals del passat diumenge. Amparo als últims mesos s'ha convertit en una de les jugadores més en forma conquistant l'Individual sub-23 i el Circuit de tecnificació sub-23. Aida de Moixent, com sol ser habitual va complir a la perfecció ajudant la seua companya. Les dos van completar una final per a emmarcar. Victòria i la seua companya no van poder guanyar cap joc però la jugadora de València va deixar patent que és una gran esportista i una de les millors jugadores de la modalitat. Les finals seran recordades per l'espectacular ambient que es van viure en aquest trinquet, amb la millor entrada recordada de públic en aquest recinte de les nostres comarques, tancant una gran edició dels Circuits femenins de tecnificació de raspall.

Van entregar els trofeus a les finalistes el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, juntament amb les vicepresidentes de la FPV, Susana Serrano, Mamen Santarrufina, Myriam Vidal, la diputada d'esports de València, Isabel García, l'alcaldessa d'Alcàsser, Eva Zamora, el regidor d'esports d'Alcàsser, Paco Mari, l'alcalde d'Alqueria de Asnar, Jaume Pasqual, el regidor d'esports de Moixent, Vicent Dubal, el coordinador de Pilota Valenciana de la Generalitat Valenciana, Sebastià Giner i el representant de Caixa Popular, Paco Alos, entitat col·laboradora de les competicions de tecnificació femenina.