La pilota ja té el seu videojoc

La pilota s'actualitza. L'esport autòcton vol aprofitar les noves tecnologies per a arribar a més usuaris, principalment als més joves, però també a altres cultures amb qui comparteix varietats del joc com Holanda i Bèlgica.

Per això les empreses Caironat, 2i2quatre i Sobil Ventures han creat un videojoc per a dispositius mòbils i tauleta tàctil, anomenat 'Trinquet', de distribució gratuïta i multilingüe en valencià, castellà, anglés, francés i neerlandés, per a promocionar i difondre este esport i la seua llengua, el valencià.

Ahir, al Centre del Carme, l'organització y diverses autoritats com el conseller d'Educació, Cultura i Esports, Vicent Marzà, el diputat de Cultura, Xavier Rius o la regidora de l'Ajuntament de València, Gloria Tello, van presentar este projecte que permetrà a tothom posar-se en la pell de jugadors professionals actuals com Genovés II, Soro III i Puchol II, o memorables figures com el Nel de Murla, el Xiquet de Quart, Juliet, Rovellet, El Genovés, Sarasol o Álvaro, per a jugar una partida d'escala i corda.

Tan sols es podrà jugar a esta modalitat i dins d'un trinquet, en concret en el de Pelayo, encara que en futures versions inclouran la resta de trinquets.Hi haurà diversos nivells de dificultat y durada de partides. L'usuari podrà jugar partides individuals o col·lectives i a més tindrà la possibilitat de crear el seu propi personatge personalitzat.

La presentació va concloure amb una taula redona integrada, entre altres, pel jugador Puchol II, per a debatre el tema de la innovació, de la tradició y el futur de la pilota.