Va de bo per a Va de Dona

La setmana de la dona en la pilota ha començat amb la presentació que va tindre ahir en el Complex Esportiu La Petxina de València. Durant els pròxims dies es suceriran els actes i activitats per a concloure el divendres 1 de març amb la festa gran que tindrà lloc en els diferents carrers que envolten el Palau de la Generalitat.

La diputada Isabel García i la regidora d'Esports de València, Maite Girau, van ser les encarregades d'oficialitzar el tret d'eixida. «En estos tres anys de Va de Dona hem aconseguit una visibilització de les dones que ha anat unida a una professionalització de la seua tasca», explicava Girau. «Estem en un moment molt dolç per a l'esport femení i per a la pilota femenina. Però no devem decaure i deguem lluitar per aconseguir reptes majors. El que s'ha aconseguit ho hem fet gràcies a la lluita de les jugadores i de les tècniques», afegia García.

Des d'ahir i fins al dia 3 de març es pot visitar a l'entrada de l'edifici principal de La Petxina l'exposició 'Les Dones de la Pilota', mostra en què les fotografies han sigut aportades per jugadores i clubs de tota la geografia valenciana. Demà, al carrer de pilota de Borbotó hi haurà una 'wikimarató' de dona i pilota. Dit en altres paraules, de 10.00 a 14.00 hores es podrà a aprendre a editar en la coneguda enciclopèdia col·laborativa i, per extensió, ampliar els continguts que n'hi ha en ella relacionats amb el vessant femení de la pilota.

Dilluns i dimarts seran els dies per a veure en acció a les millors exponents de la pilota femenina. Però per televisió, amb la projecció de les passades finals de l'Individual i la Lliga. Serà a les 19.30 hores al Bar la Murta de València.

El dimecres tindrà lloc una taula redona al Centre Instructiu Musical de Benimaclet (19.30 hores) on diferents representants de la pilota femenina, des de les primeres jugadores a les actuals, passant des de la base de les escoles fins als campionats mundials, parlaran de la seua experiència i dels reptes futurs.

El colofó arribarà l'esmentat divendres 1 de març amb la jornada coneguda com a Va de Dona, que enguany canvia d'ubicació. Des de les 16.00 hores hi haurà partides, mostres d'artesania, concursos de tretes i raspades, actuacions i el lliurament dels premis a les dones que han destacat en diferents àmbits de la pilota valenciana.