La Lliga 2 visita Vila-real i El Genovés

La Lliga 2 de raspall i la seua competició germana d'escala i corda tornen hui a l'activitat per a continuar i encetar respectivament la sisena jornada, primera pel que fa a la segona volta de la fase regular. En la modalitat del joc per terra es jugarà al trinquet del Genovés on l'equip de Dénia de Mario i Miravalles es mesurarà al de Villanueva de Castellón de Vercher i Néstor.

Els primers tenen l'oportunitat de situar-se segons en la classificació mentre que l'objectiu dels seus rivals és abandonar les places excloents de la fase final.

En les darreres jornades, Mario i Miravalles han guanyat en prestacions i fiabilitat, la qual cosa els ha permés escalar ràpidament en la taula. Vercher i Néstor, per contra, són una incògnita. N'hi ha dies que rendeixen sensacionalment i de fet són els únics que han superat als líders en solitari, Salelles II i Gabi. Però quan la moneda ha mostrat l'altra cara, el nivell ha estat lluny del que requereix este campionat.

La Lliga 2 per dalt corda es trasllada fins a Vila-real, en este cas per a enfrontar a la formació de Pedreguer de Fageca i Tomàs II contra la representativa de la ciutat de València amb Ferrer, Bueno i Álvaro.

La parella està molt bé, en el millor moment des que va començar la competició. I en el cas de guanyar pujarà al més alt de la taula. El trio, no obstant això, està en crisi. Des de la remodelació per la baixa de Santi de Silla ha encadenat dues derrotes pel mateix resultat de 60-25 i ha abaixat fins a la cinquena posició. El canvi d'escaleters s'ha notat, però la responsabilitat de les partides perdudes està totalment compartida. Però tampoc cal dramatitzar. Si guanyen es situaran tercers.