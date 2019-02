Les derrotes dels líders ajusten les classificacions

L´equip d´Oliva de Montaner, Brisca i Gabi torna a situar-se primer en la taula, encara que igualat amb el capitanejat per Moltó.

L´equip d´Oliva de Montaner, Brisca i Gabi torna a situar-se primer en la taula, encara que igualat amb el capitanejat per Moltó. FUNPIVAL

Les lligues professionals van completar ahir tres partides, els resultats de les quals li atorguen més emoció al tram final de la fase regular perquè les dues classificacions s'han ajustat encara més.

En la Lliga Bankia de raspall es va tancar la setena jornada. Al trinquet de Bellreguard hi hagué duel en el cim i canvi en el lideratge per la victòria de la formació d'Oliva de Montaner, Brisca i Gabi, que va deixar en 10 a la de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja.

Els blaus van guanyar principalment per tindre més pegada, sobretot al mig, i també per la bona resposta de Montaner al rest quan els rivals van evitar a Brisca. Davant, Gabi també va parar i acabar un bon nombre de rematades.

I al trinquet de la Llosa de Ranes, el conjunt del Genovés de Sergio, Seve i Ricardet es va imposar al de Xeraco, esta vegada amb Pablo, Raúl i Ibiza, per un ajustat 25-20.

La partida va passar d'estar molt decantada del costat de Sergio (15-5) a tremendament equilibrada per l'excel·lent reacció de Pablo i els seus companys, que amb iguals a 20 en el marcador van disposar de val-15 per a acabar. Ibiza, que va jugar en substitució del lesionat Canari, va complir amb una gran actuació.



En la Lliga Bankia d'escala i corda la setena jornada va començar ahir a Petrer on l'equip de Pedreguer de Francés, Pere i Tomàs II va guanyar al de València de Puchol II, Salva i Bueno per 60-45.

Durant la primera meitat, la diferència entre ambdues formacions va ser abismal i així es va reflectir en el marcador (45-20). Encara així, el trio del campió individual va estar capaç d'igualar a 45, però ací es va quedar.

La jornada es tancarà hui amb la disputa de dues partides. Al matí es jugarà al trinquet de Dénia on l'equip de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II s'enfrontarà al d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho.

La confrontació permetrà desfer la igualada a 8 punts entre ambdues formacions. Els vencedors tindran peu i mig en la fase final mentre que els derrotats continuaran gaudint d'una posició privilegiada en la taula a falta de tres jornades per a tancar la fase regular.

A la vesprada, al trinquet de Massamagrell jugarà l'equip de Vila-real de Soro III, Jesús i Carlos contra el de Murla amb Genovés II, Javi i Héctor.

Ací sí que hi ha una formació amb urgències, l'encapçalada per Soro III, que tanca la classificació amb 4 punts. Perdre suposaria distanciar-se encara més de la fase final. La passada està ara en els 7 punts que precisament acumula l'equip de Genovés II. I també el de Francés gràcies a la victòria d'ahir contra Puchol II, que continua sent el líder amb 10 punts.