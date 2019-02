Més nivell del que diu el resultat

La Lliga 2 de raspall també va tancar ahir jornada, en el seu cas la sisena. Va ser al trinquet de Bellreguard on l'equip del Genovés de Badenes i Ricardet es va imposar al de Xeraco de Vicent i Raúl per 25-10.

Tres jocs de diferència en són molts en el raspall, però la partida va estar renyida i va ser de nivell. Sobretot pel que fa a l'actuació dels restos, impecables durant tota la vesprada i ben acompanyats pels seus punters. La victòria manté a Badenes i Ricardet en la segona posició a solament 1 punt dels líders, Salelles II i Gabi.

Vicent i Raúl també continuen com estaven, cuers a la classificació, encara que esta vegada van merèixer, almenys puntuar. Ara es troben a 3 punts de la classificació per a la fase final.



Amunt o avall

La setena jornada començarà hui al trinquet de Xeraco on la parella de Barxeta de Punxa i Lorja s'enfrontarà a la de Villanueva de Castellón de Vercher i Néstor.

Els dos equips igualen a 6 punts en la taula i per tant és partida per a seguir de ben a prop als dos equips capdavanters o quedar-se a tir dels que espenten per davall.