Semifinals per sorteig i amb pròrroga

Les lligues professionals encaren ja recta final de la fase regular. Tots els equips de les dues competicions mantenen opcions de continuar endavant i probablement caldrà esperar fins a la dècima jornada per a conéixer qui accedirà a les semifinals, ronda de la qual s'acaben de fer públiques les dates i les seus.

En la competició d'escala i corda les partides d'anada es jugaran el dissabte 23 i el diumenge 24 de març als trinquets de Pedreguer i Sueca. Pel que fa a la tornada, una eliminatòria es resoldrà a Vilamarxant el divendres 29 i l'altra al trinquet de Bellreguard el diumenge 31.

En el torneig a raspall, l'anada està programada el divendres 22 a Piles i l'endemà al trinquet de la Llosa de Ranes. I les partides de tornada es disputaran el divendres 29 a Guadassuar i el diumenge 31 a Xeraco.

En esta edició es trencarà amb la dinàmica dels últims anys d'enfrontar al primer de la classificació contra el quart i al segon contra el tercer. Ara, els enfrontaments es determinaran mitjançant sorteig que tindrà lloc només acabar la fase regular.

Però la posició en la taula sí que tindrà la seua recompensa. I és que els equips tindran la possibilitat de triar trinquet fins que les diferents combinacions ho permeten, sent el conjunt campió el primer que tindrà este privilegi i per tant quatre opcions d'elecció a la seua disposició.

Esta és una mesura que no hauria de ser determinant per a aconseguir la passada a la final perquè tots els trinquets de la pròxima fase són sobradament coneguts pels pilotaris, però de segur que més d'un s'alegrarà pel fet d'evitar algun que no li va massa o d'escollir un altre que s'adapta millor al seu joc.

Seguint amb les novetats, les partides de les semifinals de la Lliga de raspall es jugaran a 30 tants, és a dir un joc més del que és norma en esta disciplina.

I per a nou, per desconegut fins a la data en les lligues, els hipotètics empats es resoldrien amb una pròrroga. Seria just després d'acabar la partida de tornada. Si en esta segona partida es repeteix el mateix resultat de l'anada, però amb victòria de l'altre equip, encara es disputarien dos jocs més i prèviament es faria la reballada.