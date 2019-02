Triomf de Vercher en l'inici de la jornada de la Lliga 2

La Lliga 2 en la modalitat de raspall va iniciar ahir a Xeraco la setena jornada de la fase regular amb victòria de l'equip de Villanueva de Castellón de Vercher i Néstor davant del de Barxeta de Punxa i Lorja pel resultat de 25-10.

La suma dels 2 punts situa als guanyadors en la tercera posició, ben a prop dels equips que encapçalen Salelles II i Badenes, que s'enfrontaran en la pròxima partida, programada demà a Guadassuar.

En la Lliga 2 de la modalitat d'escala i corda la mateixa jornada comença hui al trinquet de Massamagrell on l'equip de Murla de Giner i Héctor s'enfrontarà al de València amb Ferrer, Bueno i Álvaro.

La parella ha millorat un món en les últimes jornades i dues victòries consecutives han fet que no es despengen en la taula, on continuen sent cuers. El trio, que és quart, també ve de guanyar i de completar una bona actuació. Sembla que per fi s'ha acoblat a la remodelació per la baixa de Santi de Silla.