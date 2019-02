Els tres lesionats estan recuperats

Les sensacions eren bones, però faltava la prova definitiva perquè l'organització donarà el vistiplau per a la reincorporació de Raúl, Ian i Canari a les lligues Bankia, que esperen el començament de l'octava jornada. Ara sí que és definitiu: els tres pilotaris tornaran als seus equips.

Raúl es va entrenar ahir a Pelayo amb Genovés II i Fageca. «Tinc una xicoteta molèstia, però els metges m'han dit que he de suportar-la i que desapareixerà a mesura que jugue partides. El més important és que li he tirat fort, he aguantat bé i la pilota m'anava com cal», explica. El de Godelleta es va lesionar quan gaudia d'un excel·lent moment de forma. «Ha sigut una llàstima perquè tenia el muscle fort i ràpid, com si no m'haguera operat, però són coses que passen», diu. El diumenge, Raúl defensarà el lideratge amb Puchol II i Bueno al trinquet de Murla amb Genovés II, Javi i Héctor en la contra.

Pel que fa a Ian, el de Senyera es va provar al frontó. «Per a jugar estic perfecte. He forçat com si fóra una partida i no he tingut molèstia al braç», comenta. Bones notícies per al seu equip, que completen Sanchis i Miravalles, que demà jugarà contra el format per Pablo, Canari i Raúl al trinquet del Genovés.

Els dos trios ocupen a hores d'ara les dues places eliminatòries. «Ara intentarem revertir la situació. El més positiu és que depenem de nosaltres», assenyala Ian.

Molt més complicat ho té Canari, que en la prova d'ahir al trinquet de Xeraco va tindre d'espàrrings Josep i Dorín. Encara persisteix una xicoteta molèstia de la contusió a les costelles, però és perfectament suportable. La seua formació, que tanca la taula, està obligada a guanyar en les tres jornades que queden i a més ha de beneficiar-se amb diverses caramboles d'altres partides.