Ian guanya a Pablo, que es queda sense opcions

La lluita per accedir a les semifinals s'ha reduït a cinc equips en la Lliga Bankia de raspall, que ahir va visitar el trinquet del Genovés per al començament de l'octava jornada de la fase regular. Es van enfrontar les dues formacions que tanquen la taula i la victòria va correspondre a la representativa de Dénia amb Ian, Sanchis i Miravalles, que va deixar en 5 a la de Xeraco de Pablo, Canari i Raúl.

Este desenllaç deixa sense opcions matemàtiques a Pablo i els seus companys, que van començar molt forts i amb moltes ganes d'aconseguir el miracle, que implicava guanyar ahir i dues partides més i veure's afavorits amb diferents caramboles en altres enfrontaments. Però a mesura que avançar el duel, les ganes es mantingueren, però no l'encert.

El trio encapçalat per Ian sí que va respondre davant la necessitat de sumar punts i amb el triomf continua sense dependre de ningú. El rest de Senyera, que tornava després de superar una lesió muscular, va rendir a bon nivell, com també Sanchis i Miravalles. «M'he notat bé i solament he tingut alguna molèstia en el tram final, però degut a la inactivitat d'estar dotze dies sense jugar», deia Ian.



Bellreguard

La competició continua hui al trinquet de Bellreguard on l'equip d'Oliva de Montaner, Brisca i Gabi defensarà el lideratge contra el del Genovés de Sergio, Seve i Ricardet, que poden forçar un triple empat al capdavant de la taula.

Tenint en compte les darreres actuacions dels dos trios, el pronòstic és més que incert i la partida molt atractiva. A més a més es tracta d'equips d'estils diferents, però que arriben amb la similitud de comptar entre les seues files amb els mitgers en millor moment de forma.



Lliga 2

Les Lligues 2 també tindran hui partida. La competició de raspall es trasllada fins a la Llosa de Ranes per a enfrontar a Iván -substitut de Mario- i Miravalles contra Vicent i Raúl, parelles que ocupen la quarta i sisena posició respectivament. I el torneig per dalt corda visitarà el trinquet de Pedreguer on Marc i Carlos jugaran contra José Salvador i Nacho. Està en joc la primera posició en la classificació.