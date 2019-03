Éxit de la gran festa de la pilota en clau femenina

Colofó d'or a una nova edició de Va de Dóna, que es consolida com un dels millors esdeveniments de promoció del nostre esport autòcton on les pilotaris van ser les grans protagonistes, participant més de 300 jugadores. Els carrers adjacents al Palau de la Generalitat i a la plaça de Manises van convertir València divendres passat en una ciutat de la Pilota, on les dones van prendre els carrers disputant desenes de partides de raspall, galotxa, galotxetes gaudint d'un ambient màgic i espectacular en aquesta gran jornada de l'III Dia de la Dóna organitzat per la Federació de Pilota Valenciana.

No es van perdre aquesta cita el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig ni el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, que al costat del president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán i les 8 vicepresidentes de l'entitat federativa Ana Belén, Elvira, Susana, Myriam, Pilar, Mamén, Sara i Mónica van estar compartint amb jugadores i aficcionats de les tres províncies. El cor de València va ser pres per jugadores procedents de les comarques de la Marina, La Safor, La Costera, El Comtat, La Ribera, La Canal de Navarrés, L'Horta, Camp de Morvedre,.. dels clubs de Beniparrell, Alcàsser, Bicorp, Navarrés, Petrer, Oliva, El Verger, Carlet, Algemesí, Polinyà del Xúquer, Castelló, Algimia, Moixent, Faura, Meliana, Borbotó, Massamagrell, Moncada, Pobla Vallbona, Godelleta, Torrent, Laguar, Alzira, Tavernes Blanques, Borbotó, Xaló, Massamagrell, València capital omplint d'activitat esportiva les calles Cavallers, Rellotge Vell, Juristes, Convent o Cuines davant la mirada atenta de desenes de turistes i veïns de València que van gaudir del gran espectacle en uns carrers abarrotats. Rafelbunyol i el barri de Patraix de València van ser les entitats que més jugadores van aportar a aquest esdeveniment amb més de 30 jugadores respectivament. També va estar MAPI, la mascota de la pilota valenciana que va ser de les estreles de la jornada.

Les activitats esportives van començar a partir de les 16 hores, amb partides de galotxa, al carrer Juristes, on van estar jugadores dels clubs de Godelleta, Meliana, Borbotó i la Pobla de Vallbona. Al carrer Cavallers van començar jugant a raspall, algunes de les jugadores que hui tenen més il·lusió procedents de nous clubs femenins. A mitjan vesprada va començar el concurs de raspada, amb la participació estel·lar de :Noelia de Beniparrell, Mar de Bicorp, Myriam del l'Alqueria d'Asnar, Amparo de Moncada, Nerea de Moixent i Fanny de Beniarbeig, quedant campiona Amparo de Moncada i subcampiona de Noelia de Beniparrell. Després va aplegar el concurs de traure, participant Ana de Beniparrell, Mónica de Massamagrell, Victòria de València, Erika de l'Alqueria, Anabel de Tavernes i Aida de Moixent. Quedant campiona Mónica de Massamagrell i subcampiona Ana de Beniparrell. Va tancar la jornada esportiva una gran partida de raspall on jugaren Cristina de Petrer, Paula de Tavernes Blanques, Mamen de Meliana , Claudia d'Oliva, Miranda de Bicorp, Natalia de Navarrés, Eva de Rafelguaraf i Ninfa de Muro d'Alcoi.

A partir de de les 19 hores van començar els actes principals de la plaça Manises, que van omplir de vida aquesta plaça del centre. Va començar la monologuista d'estand-up comedy Carol Tomás, habitual de programes d'À Punt com Comediants i Assumptes Interns, que va fer les delícies del públic, més jove i més adult. Després es van lliurar els premis a les homenatjades especials : Vicen Martínez del CPV Beniparrell, l'única jugadora que ha jugat totes les edicions de l'Autonòmic de raspall, a més d'entrenadora i directiva del seu club va rebre el primer premi. Després es lliura altre premi a Maribel Morte del CPV Alzira, jugadores, entrenadora, directiva i exvicepresidenta de la dona en la Federació.

Les dos s'han quedat molt sorpreses i emocionades, ja que desconeixien que eren les guanyadores. Finalment el tercer premi es lliura a la memòria de Carmen Muñoz de Benifaraig, que va ser la primera campiona de l'Autonòmic femení i gran defensora del nostre esport autòcton. Les seues filles, Zoraida i Sara, al costat del seu nét van recollir aquest reconeixement tan especial del món de la pilota. Van ser alguns dels moment més emotius de la jornada. També es van lliurar els regals dels sortejos realitzats al llarg de la setmana. Entre els quals cal destacar una còpia del cartell original en gran format de la Lliga Bankia de raspall femení. Al llarg de la jornada en l'escenari principal es va poder visualitzar totes les fotos de l'exposició Dones de la Pilota, el vídeo de formacions dels equips de la Lliga Bankia i el primer vídeo de la sèrie Pilota per a Dummies, una sèrie de tres vídeos d'animació divulgatius del nostre esport que ha preparat Bankia amb gran cura. També es van repartir la revista Vaqueta femenina, perquè els afIccionats puguen conéixer més detalls de la millor competició de les dones.

Es va tancar la jornada amb una gran foto de família abans que començara l'actuació de dj INNMIR d'Alzira, una dj que triomfa en sales de tot l'estat espanyol tancant de forma brillant aquesta gran setmana d'actes de Va de Dóna: Wiquimarató en Borbotó, Visualització de grans partides femenines a València, Taula redona en El Corte Inglés, fira de la pilota amb una àmplia representació del món cultural i artesanal que envolta el nostre esport amb estands de Va de Bo Pilotes, planxetes Ramón Cortés de Borbotó, l'artesà de la vaqueta Salva de Borriol, la Càtedra de la Pilota Valenciana de la UV, l'editorial Això és Com Tot, la revista Ferida, el programa de ràdio la Travessa d'À Punt, Més Esport-Més Pilota i l'artista Marià de Sueca. Els grans patrocinadors i col·laboradors d'aquest gran esdeveniment la Fundació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana poden estar satisfets per ser responsables d'aquesat revolució de la Dona en la Pilota. Al llarg d'aquesta setmana amb molts actes s' ha observat el gran potencial de creixement i l'immens futur amb el qual compta la pilota valenciana femenina.