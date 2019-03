Sergio guanya i Montaner puntua

Al trinquet de Bellreguard es van complir ahir les expectatives. La Lliga Bankia de raspall enfrontava a dos dels equips més solvents fins a la data, que efectivament van jugar a bon nivell i a més van oferir emoció i incertesa. La victòria va ser per al conjunt del Genovés de Sergio, Seve i Ricardet, que va deixar en 20 al d'Oliva amb Montaner, Brisca i Gabi.

L'equilibri va ser màxim i els jocs renyits, llevant d'un parell que van caure nets des del rest. Però en esta excepció també hi hagué igualtat perquè va ser un per a cada equip, a més correlatius. Va ser una partida de destacar tots, per les ganes, l'encert i la intenció d'evitar el perill de la contra i els seus punts febles.



Xeraco

La jornada es tancarà hui al trinquet de Xeraco on l'equip de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja es mesurarà al de Villanueva de Castellón de Marrahí, Tonet IV i Néstor.

El trio del campió individual ve de sofrir un seriós correctiu en la jornada anterior davant Montaner, Brisca i Gabi (25-10), derrota que va trencar una magnífica ratxa de quatre triomfs consecutius. També quatre són les victòries seguides que porten Marrahí i els seus companys. En un mes, este equip ha experimentat un canvi radical, la qual cosa li ha permés abandonar els llocs d'eliminació i optar al lideratge.



Lliga 2

Les Lligues 2 també van tindre activitat ahir. La competició de raspall va visitar el trinquet de la Llosa de Ranes on Vicent i Raúl van superar a Iván i Miravalles per 25-15. I en la d'escala i corda, Marc i Carlos es van imposar a José Salvador i Nacho per 60-45 al trinquet de Pedreguer. La lliga en la modalitat d'aire continua hui a Bellreguard on Fageca i Tomàs II s'enfrontaran a Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet.