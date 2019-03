Santa Pola acull la tercera trobada final de 'Pilota a l'escola'

El Poliesportiu Municipal Paco Hernández de Santa Pola, ha celebrat durant tot el matí del dimarts 5 de març la Trobada final de "Pilota a l'Escola" escenari de la tercera cloenda del programa d'innovació educativa "Pilota a l'Escola 2019", la més al Sud del territori de la Comunitat, junt a la que tindrà lloc en Elx el proper 21 de març. Aquest programa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, desenvolupat per la Federació de Pilota Valenciana té previst realitzar un total de 10 trobades fins a l'acabament del curs escolar.

En aquest dia festiu per als escolars han participat aquestos centres: CEIP Ramón Cuesta, CEIP Azorín, CEIP Hispanidad els tres de Santa Pola, CEIP la Vallverda d'Elx, CEIP Azorín d'Alacant, i per últim CEIP Gloria Fuertes de San Miguel de las Salinas.

També hi va assistir la regidora d'esports Mª Dolores Tomás, que va recórrer totes les zones habilitades del Poliesportiu Paco Hernández. L'ajuntament de Santa Pola ha col·laborat estretament per a acollir aquesta Trobada de col·legis de primària, ja que els centres del municipi participen activament en la promoció escolar de la pilota valenciana.

El president de la FPV, José Daniel Sanjuán, va manifestar al llarg d'aquesta novaTrobada «la importància de continuar impulsant trobades amb alumnes de primària per tota la Comunitat per a promocionar la Pilota Valenciana per tot arreu».

En l'edició d'engany han rebut la visita d'un pilotari i un tècnic, més de 150 col·legis de la província d'Alacant.