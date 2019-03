Lemay organitza un festival solidari

Sent component de la Selecció cubana de pilota i després de participar en un campionat, Lemay Estrada va decidir no agafar el vol de tornada des de Madrid i llaurar-se un futur a Espanya. A més a més, fent el que millor sabia, jugar a frontó. Va provar amb la pilota basca amb la intenció de ser professional, però eixe va ser un tren que va agafar un poc tard. Finalment, el destí el va portar a València, on es va instal·lar, va formar una família i es va convertir en un dels pilotaris més destacats de la pilota de tec.

El passat mes de gener Lemay gaudia de la seua lluna de mel en la seua altra casa, a L'Havana. I en la nit del dia 27 la ciutat va sofrir un tornado que va deixar mort i destrucció. Mai abans la ciutat havia viscut un fenomen d'este tipus tan devastador.

La família de Lemay no ha hagut de lamentar danys personals, però sí molt greus als seus habitatges, que estan sent reconstruïts amb el suport econòmic del pilotari. Però Lemay volia fer més, ajudar a quanta més gent possible. «I se'm va ocórrer organitzar un festival solidari ací a València. Però jo solament he donat la idea. Tot el treball correspon a Rafa Vidal des de la Federació i a Salva del Puig», explica.

Dit i fet. Demà es jugarà el festival al Frontó de la Cooperativa d'Albal. Seran dues semifinals i la final. En la primera partida, programada a les 17:00 hores, Ximo d'Almenara i Adrián de Museros jugaran contra Cervera d'Alaquàs i Roberto de Beniparrell. A continuació, Adrián de Quart i Arcusa II s'enfrontaran a Dani d'Alginet i Lemay. I després, la final. L'espectacle es podrà presenciar per solament 5 euros, donatiu que es destinarà als damnificats.