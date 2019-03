Un triomf que pot valdre les semifinals

Arriben les partides decisives a les lligues professionals, que este cap de setmana completaran la novena de les deu jornades de la fase regular. En la competició de raspall es jugarà esta nit al trinquet de Guadassuar on l'equip de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja s'enfrontarà al representatiu del Genovés amb Sergio, Seve i Ricardet a partir de les 23:00 hores.

Ambdues formacions estan igualades en la classificació a 10 punts i cinc victòries, números que les situen en la tercera i quarta posició. Guanyar pràcticament serà sinònim de continuar endavant encara que caldrà esperar que es resolguen les altres dues confrontacions d'esta jornada, programades el dissabte al trinquet de la Llosa de Ranes i al matí del diumenge a Dénia.

Malgrat que les xifres dels dos equips són les mateixes, la inèrcia és completament diferent. El campió individual i els seus companys acumulen dues derrotes consecutives, situació que els ha fet perdre el lideratge i caure fins a l'última posició que dóna accés a les semifinals. L'equip ha perdut pegada, eficàcia en atac i iniciativa. Han sigut dues partides en què bàsicament s'han dedicat a defensar.

La formació del Genovés, que sempre ha estat de les més regulars pel que fa al rendiment, ha pujat considerablement en este tram final gràcies a la irrupció de Seve, que porta dos recitals seguits. El mitger es troba ara en eixe moment en el qual fa quinze de qualsevol manera. Està en estat de gràcia.

Però el perill i les virtuts d'este equip no estan solament al mig. Sergio continua demostrant que en les competicions per equips és dels restos més importants i que millor saben trobar les mancances dels rivals mentre que Ricardet també s'està mostrant com un dels punters més determinants.

En la Lliga Bankia d'escala i corda la novena jornada començarà demà al trinquet demà al trinquet de Pedreguer on l'equip de Murla de Genovés II, Javi i Héctor es mesurarà al d'Almussafes amb De la Vega, Felix i Nacho. Els primers arriben amb urgències i els segons certificaran la seua passada en cas de guanyar. Les altres dues partides es completaran el diumenge als trinquets de Guadassuar i Massamagrell.