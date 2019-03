Penúltima bala per a Genovés

La Lliga Bankia en la modalitat d'escala i corda inicia hui la novena jornada al trinquet de Pedreguer on l'equip de Murla de Genovés II, Javi i Héctor s'enfrontarà al d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho.

Les urgències arriben del costat de la formació alacantina, que és penúltima en la classificació. Guanyar implicaria continuar vius almenys una setmana més, fins a la darrera jornada. La derrota, però, podria deixar a l'equip sense opcions, depenent dels resultats de les dues partides que estan programades demà.

Tres derrotes consecutives han ficat a Genovés II, Javi i Héctor en esta complicada situació. El trio va donar la cara en totes elles i en una inclús va fregar la victòria amb els dits (60-55). Però ara tocar patir perquè s'han quedat sense marge d'error.

De la Vega, Félix i Nacho es troben en una còmoda segona posició i 3 punts per damunt de l'eliminació. Este equip també ha tingut el seu temps de crisi, amb altres tres derrotes seguides, però ha pogut viure de rendes per la magnífica trajectòria anterior. La setmana passada es va retrobar amb la seua millor cara i va tornar a guanyar. La seua reacció sí que ha estat a temps, però matemàticament encara no són equip de la fase final.



La Lliga Bankia en la disciplina de raspall també té hui partida, en el seu cas al trinquet de la Llosa de Ranes on el trio de Villanueva de Castellón de Marrahí, Tonet IV i Néstor s'enfrontarà al de Barxeta amb Pablo, Canari i Raúl.

Amb peu i mig en les semifinals, Marrahí i els seus companys jugaran per a recuperar el lideratge i, per extensió, per a certificar matemàticament la passada. Este conjunt fa cinc jornades que està intractable. Defensa d'una manera excel·lent i pega millor encara. A Moltó li va deixar en 10 fa una setmana, l'anterior va guanyar en partida sabatera i en les tres victòries d'abans solament hi hagué un equip que va estar capaç de fer tres jocs.

Per a Pablo, Canari i Raúl la partida és el començament del comiat perquè en la jornada anterior es van quedar sense opcions de classificar-se per a la pròxima fase. Solament queda dir adéu amb honor i demostrar que n'hi ha més equip del que s'ha pogut veure en algunes fases de la competició.