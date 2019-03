Recitals al Genovés i Vilamarxant

Magnífic espectacle el que van oferir ahir les lligues 2 en les partides que es van completar als trinquets del Genovés i Vilamarxant, que a més es van resoldre amb iguals a 20 i a 55 respectivament, la qual cosa implica repartiment de punts.

Al recinte de la Costera i pel que fa a la competició de la modalitat de raspall, Salelles II i Gabi es van imposar a Mario i Miravalles. Els vencedors tornen a ser líders mentre que els derrotats abandonen la posició de cuers i a més igualen amb Vicent i Raúl, que a hores d'ara ocupen l'última plaça que dóna accés a la fase final.

El públic se'n va anar encantat per l'actuació dels quatre pilotaris, sent Salelles II qui va rebre un reconeixement més gran des de l'escala.

Al trinquet de Vilamarxant i en el torneig d'escala i corda, la victòria va correspondre a Fageca i Tomàs II davant Marc i Carlos. En este cas també es va haver de bregar molt per a tancar el quinze i novament cal destacar a tots els protagonistes encara que Tomàs II va ser el més aplaudit. Els guanyadors pugen a la quarta posició i els derrotats es mantenen en la segona.

Les dues competicions continuen esta vesprada. La Lliga 2 per dalt corda visitarà el trinquet Pelayo on Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet s'enfrontaran a Ferrer, Bueno i Álvaro. És partida per a decidir qui es queda tercer en la taula.

En la disciplina de raspall es jugarà a Bellreguard on Punxa i Lorja tindran en la contra a Badenes i Ricardet. Els primers opten a eixir dels llocs d'eliminació i els segons tenen l'oportunitat de situar-se en el més alt de la classificació.