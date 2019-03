Una plaça vacant en escala i corda i totes en raspall

Les lligues professionals van tancar ahir la penúltima jornada de la fase regular amb la disputa de tres partides. En la competició de raspall, les quatre places de les semifinals encara estan per adjudicar mentre que en la d'escala i corda solament queda una plaça vacant que serà per a l'equip de Genovés II o el de Francés, que s'enfrontaran el dimecres al trinquet de Guadassuar.

La Lliga Bankia de raspall va visitar ahir el trinquet de Dénia on l'equip local amb Ian, Sanchis i Miravalles estava obligat a guanyar al d'Oliva de Montaner, Brisca i Gabi per a mantenir opcions de classificar-se. I ho va fer, a més amb total autoritat pel resultat de 25-5. El domini dels vencedors va ser absolut fins al 20-0. En el tram final milloraren els seus rivals, però ja era tard per a intentar la remuntada. Amb este desenllaç solament queda clar que Pablo, Canari i Raúl no estaran les semifinals. Les cinc formacions restants es jugaran la passada en la pròxima jornada, la definitiva.

Moltó, Josep i Lorja són qui tenen més opcions perquè lideren la taula amb 12 punts. A continuació igualen a 11 punts els equips encapçalats per Marrahí, Sergio i Montaner mentre que Ian i els seus companys, ara amb 10 punts, quedarien eliminats a hores d'ara.



Escala i corda

En la Lliga Bankia d'escala i corda ahir es va jugar a Guadassuar i Massamagrell. Al matí, al trinquet de la Ribera va guanyar l'equip de Vila-real de Soro III, Jesús i Carlos al representatiu de Pedreguer de Francés, Pere i Tomàs II pel tanteig de 60-30. Amb este desenllaç, els vencedors es mantenien vius a l'espera del que succeïra a la vesprada.

Hores després, a Massamagrell, la formació de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II va superar a la de la ciutat de València de Puchol II, Raúl i Bueno per 60-55.

Este resultat implica que Pere Roc II i els seus companys s'han convertit en els tercers semifinalistes juntament amb l'equip de Puchol II i el d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho, que ho són des del dissabte per la victòria d'estos últims al trinquet de Pedreguer davant Genovés II, Javi i Héctor (60-50). A més a més, Soro III, Jesús i Carlos s'han quedat sense opcions matemàtiques de passar, sent així els primers descartats.

En l'esmentada partida del pròxim dimecres a Guadassuar entre els trios de Genovés II i Francés solament n'hi ha una variable: els guanyadors, independentment del resultat, continuaran endavant en la competició.

Les altres dues partides de la dècima i definitiva jornada, malgrat no concedir llocs en semifinals, sí que determinaran en quin ordre es classifica cada equip. Este fet té la seua importància perquè els primers de la taula podran triar trinquet en la pròxima fase final.