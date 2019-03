Alfara de la Baronia torna a regnar en el Trofeu Diputació

Espectacular va ser la gran final de Primera categoria del Trofeu Diputació de València-Gran premi Aon d'Escala i Corda que es decidia després de quasi dos hores de partida, després de igualar a 55, en una d'una de les millors finals oficials de les últimes temporades.

Els clubs d'Alfara de la Baronia i de Riba-roja guanyaven el títol de Primera categoria i de Juvenils en la matinal viscuda el diumenge en el trinquet d'Alfara del Patriarca. El nou recinte de l'Horta Nord acollia les finals de la 21ª edició del Campionat Autonòmic d'Escala i Corda, Trofeu Diputació de València, Gran Premi Aon. En la previa, corresponent a la final de juvenils, s'enfrontaven dos dels clubs que millor treballen la modalitat d'escala i corda, Algimia i Riba-roja. Aquests equips juvenils es coneixen a la perfecció ja que porten moltes partides enfrontant-se en totes les categories i competicions.

La final juvenils era molt disputada i començava molt igualada en el primer tram de l'enfrontament, però en els jocs finals l'equip de Riba-roja aconseguia ser més regular que els seus rivals, i s'imposava a la formació d'Algimia.

La gran final de Primera categoria va ser molt emocionant, decidint-se després de jugar tots els jocs posibles, ja que els contendents igualaven a 55 en un partida d'infart que feia a tots els espectadors presents acomiadar-se dels jugadors amb una gran ovació després de disputar una de les finals més disputades dels últims anys. L'equip de Massamagrell que formava amb Alberto, Álex Olivas, Juan Carlos, i Angel de feridor, començava millor la partida i es distanciava des del primer moment, amb un 20 a 5 en el marcador. Per la seua part, l'Alfara de la Baronia possava d'inici en joc a David, Alex Alandes i Javi Font, que es veien desbordats en els primers jocs, però a poc a poc milloraven amb l'entrada de Jesús Saiz. Amb més pegada els de la Baronia començaven a posar pressió als seus rivals, ja que el jove esquerrà Jesus des del dau imprimía la seua potencia a cada pilota i feia creure al seu equip que podien guanyar. Tot i açò, els de Massamagrell no deixaven que els seus rivals s'avançaren i durant tota la final seguien lluitant. Però en el tram final l'equip de la Baronia imposava la seua joventut per mantindre el nivell de joc davant el Massamagrell, i finalment aconseguien de nou guanyar el campionat que s'emportaren també en la temporada 2017.

El lliurament de trofeus va correc a càrrec del president de la Diputació de València, Toni Gaspar; el president de la de la FPV, José Daniel Sanjuán, junt a l'alcalde d'Alfara del Patriarca, Llorenç Rodado, mentre que per part de les poblacions finalistes va acudir Mario Montal, regidor d'esports d'Algimia d'Alfara.



Meliana i Onda, campions

Les formacions de Meliana i Onda varen guanyar la final de Segona i Quarta categoria. El trinquet d'Alfara del Patriarca va gaudir de les primeres finals la vesprada del dissabte passat. El club de pilota de Meliana guanyava la final de la Divisió de Plata en una partida molt bonica davant l'equip de la Universitat d'Alacant. El bon fer de Vicent 'Boni' era determinant per a sumar quinzes, que feien inutils els intents dels joves jugadors alacantins per a lluitar per la final.

El CPV Onda C guanyava a l'Almassora en la primera de les finals del cap de setmana, corresponent a la categoria de Quarta B, oferint un derbi per a la província de Castelló. Tot i el 60 a 30 final, la partida va ser controlada en tot moment pels guanyadors de la mateixa. Varen donar els trofeus l'alcalde d'Alfara Llorenç Rodado; el vicepresident de la FPV, Santi Navarro i el regidor de cultura de Meliana, Pere Cano.

Riba-roja i Torrent

La vesprada del diumenge es varen completar les finals de l'Autonòmic d'Escala i Corda. Tancar l'intens cap de semana li corresponia a la final de la divisió de bronze i de quarta A. Obria el programa vespertí la partida en la que lluitaven AF Arquitectura Riba-Roja C i Faura B pel títol de tercera. En ella s'iniciava un duel de rests esquerrans, amb Andres del Riba-roja, que no es deixava cap pilota per jugar, i Edu del Faura. Després d'uns primers jocs on l'enfrontament era prou igualat, els del Camp de Turia anaven distanciant-se. Els del Camp de Turia anaven llençats a pel triomf, i sumaven joc darrere joc, tancant el marcador final 60 per 20.

A continuació li aplegava el torn a la final de quarta A amb les formacions del Trinquet de Torrent G i Industa Moncada B. En ella es mantenía la igualtat fins a que els de Torrent aconseguien els jocs finals, deixant el marcador 60 per 40. Lliuraren els trofeus Llorenç Rodado, i Santi Navarro, vicepresident d'escala i corda de la FPV.