Companyonia entre rivals

Un nodrit grup de les primeres figures de la pilota professional va compartir ahir una jornada de relax, distesa i d'agermanament al cor de la ciutat de València. Va ser una iniciativa fomentada per la Fundació que es repetirà amb certa periodicitat, però en diferents àmbits i llocs, per a estrényer els llaços dels jugadors més enllà del seu hàbitat natural, el trinquet.

Com a la capital ja es respira l'ambient faller, la jornada va tindre com a element principal la festa per excel·lència dels valencians. El punt de trobada va ser el trinquet Pelayo, des d'on el grup es va desplaçar fins a un edifici situat a la Plaça de l'Ajuntament de València. Des de la tercera planta d'esta ubicació privilegiada van tenir ocasió de presenciar la mascletà.

En acabar l'espectacle de so, llum i pólvora, que va agradar molt, tornada prop del punt d'eixida, ara travessant la mateixa Plaça de l'Ajuntament en un recorregut que va ser curiós: molts dels paisans que es van creuar amb els jugadors, en identificar que es tractava de pilotaris, els van mostrar la seua simpatia. I molts dels estrangers, en veure a un grup de joves que vestien igual, els van gravar amb els seus mòbils encara que sense saber massa bé si es tractava d'un equip de futbol, tal vegada el mateix Valencia CF, o qualsevol altre esport. Però el record ja el tenien.

La següent parada va ser la Falla del Convent Jerusalem Matemàtic-Marzal, guanyadora l'any passat del primer premi de la Secció Especial, on es van fotografiar davant del monument, que encara està a mig plantar. I des d'ací, camí al casal de la mateixa falla, on van compartir taula per a degustar una magnífica paella.

Irremeiablement, el principal tema de conversa entre plat i plat va ser la jornada definitiva de la fase regular de les lligues, les possibles opcions de cadascun i les hipotètiques semifinals. Alguns ja s'han reptat per a trobar-se en el pas previ a la gran final.

En la competició d'escala i corda, les formacions capitanejades per Puchol II, De la Vega i Pere Roc II ja tenen la plaça assegurada en les semifinals. La que queda vacant serà per a l'equip de Genovés II o de Francés, que demà s'enfrontaran a Guadassuar. Qui guanye passa. En el torneig a raspall n'hi ha cinc candidats a quatre llocs. Tots llevant de Pablo, Canari i Raúl.