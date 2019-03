Pere Roc guanya a Soro i podria quedar segon

La Lliga Bankia d'escala i corda va visitar ahir el trinquet Pelayo per a la disputa de la penúltima partida de la dècima jornada i de la fase regular. Els dos equips van fer els deures: el de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II va guanyar i de moment es situa líder, encara que hui perdrà esta posició de privilegi, i el de Vila-real de Soro III, Jesús i Carlos es va acomiadar amb honors del campionat en un duel que es va resoldre en iguals a 55.

La confrontació va ser molt bona. Intensa, equilibrada, amb els dos trios sumant de manera pràcticament alternativa i oferint un nivell que va generar no pocs aplaudiments del públic. Destacar a un protagonista no seria just perquè els sis van tindre els seus moments i tots aportaren en l'espectacle. I per a rematar, l'emoció de la igualada a 55.



Lliga 2

Les lligues 2 també van tindre ahir activitat. En la d'escala i corda, Fageca i Tomàs II van superar per 60-30 a Giner i Salva al trinquet de Pedreguer. I en la de raspall, Mario i Miravalles es van imposar a Badenes i Ibiza per 25-15 a la Llosa de Ranes. Estes partides van tancar la novena jornada dels dos tornejos.