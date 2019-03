A una jornada de definir les semifinals de les lligues 2

Les lligues professionals Bankia esperen el començament de les semifinals, que este cap de setmana completaran les partides d'anada, mentre que les seues germanes menors, les lligues 2, estan a una jornada de tancar la fase regular. En estes competicions el premi gran serà, a més del títol, la titularitat dels vencedors en la pròxima edició de la Copa.

En el torneig d'escala i corda tres equips ja tenen la plaça segura en les semifinals: Almussafes, amb José Salvador i Nacho, Vila-real, format per Marc i Carlos, així com Benidorm, on juguen Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet. En esta jornada definitiva acabaran de definir en quin ordre accedeixen a la fase final. També hi ha una formació sense opcions de continuar, la representativa de Murla amb Giner i Héctor. El lloc que queda vacant serà per a Fageca i Tomàs II, de Pedreguer, o per a Ferrer, Bueno i Álvaro, que juguen per la ciutat de València.

La parella es classificarà si suma un punt contra els líders José Salvador i Nacho. Les opcions del trio són guanyar i igualar a 11 punts amb Fageca i Tomàs II, que quedarien eliminats pel pitjor coeficient en els dos enfrontaments directes entre els dos equips.

En el campionat de raspall solament hi ha un equip amb la continuïtat garantida, el d'Oliva de Salelles II i Gabi. I un altre que no te opcions matemàtiques, el representatiu de Xeraco amb Vicent i Raúl.

Entre els quatre conjunts restants, el pitjor situat en este esprint final és el de Dénia de Mario i Miravalles, que el pròxim dilluns han de guanyar a Xeraco a la parella de Barxeta de Punxa i Lorja. Esta condició és imprescindible.

Si eviten que els seus rivals puntuen, no solament continuarien endavant sinó que el quadre de semifinals ja estaria configurat perquè Punxa i Lorja serien els altres eliminats. Però si en la hipotètica derrota de Punxa i Lorja, estos aconsegueixen un punt, la passada a semifinals es resoldria en les altres dues partides de la jornada, on les possibilitats en són múltiples pels possibles empats entre tres equips.

Les dues confrontacions es completaran el dimarts 26. A Oliva, els cuers Vicent i Raúl s'acomiadaran enfrontant-se als líders Salelles II i Gabi, que es poden assegurar la primera posició. I al trinquet de la Llosa de Ranes, l'equip del Genovés de Badenes i Ricardet jugaran contra el de Villanueva de Castellón de Vercher i Néstor.