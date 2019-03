Victòria per a l´heroi Josep i els pegadors Moltó i Lorja

Victòria per a l´heroi Josep i els pegadors Moltó i Lorja SD

L'equip de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja ha fet un pas de gegant en la carrera cap a la final de la Lliga Bankia de raspall en superar ahir a Piles al trio de Villanueva de Castellón de Marrahí, Tonet IV i Néstor per un contundent 30-10.

Este desenllaç es podria considerar una sorpresa tenint en compte les circumstàncies de la partida. La primera, que el trinquet de Piles era, en teoria, el favorable per al trio de Marrahí. I la segona, que en la disputa del segon quinze, Josep va rebre una terrible pilotada en la cella en un bot de braç que va errar Moltó i en el qual es va descarregar quasi al costat del seu company.

Després de ser atés al vestuari, el mitger va continuar jugant, a més de manera magnífica perquè va evitar infinitat de quinzes en parar amb l'esquerra les constants escomeses de Tonet IV. La consecució del quinze va ser cosa de Moltó, que una vegada transcorreguts els dos primers jocs va passar de bé a enorme. Lorja també va aportar, sobretot en moments claus com el parcial en què el seu equip va tombar un val-15 que haguera igualat el marcador a 15.

Els blaus espentaren molt i defensaren bé, però perdre eixe joc al rest els va afectar i en el tram final sí que estigueren un poc per davall dels seus rivals.



Hui a la Llosa de Ranes

La segona semifinal completarà el primer duel esta vesprada al trinquet de la Llosa de Ranes on l'equip del Genovés de Sergio, Seve i Ricardet es mesurarà al d'Oliva amb Montaner, Brisca i Gabi.

És la regularitat dels de la Costera contra la pegada dels de la Safor. Un equip on la responsabilitat està més repartida, ara que Seve ha donat una pujada considerable, contra un altre on Brisca marca la pauta que han de seguir els seus companys.

Pot ser que la clau estiga al mig, en la inspiració que tinguen els que solen fer més quinzes, però també serà important per als d'Oliva que Montaner castigue en el traure i sàpiga llevar-se-les de damunt al rest, on segur que aniran a buscar-lo.

I per als del Genovés, que Sergio tinga eixe toc subtil per a dirigir la pilota amb precisió. Dels punters, si els deixen entrar en joc, cal esperar que aporten amb quinzes, com ho han fet al llarg de la competició.

En la Lliga Bankia d'escala i corda el trinquet de Pedreguer acull hui la partida d'anada de la primera semifinal que enfronta a l'equip local de Francés, Pere i Tomàs II contra el d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho.

Assenyalar a uns possibles favorits és força complicat per les similituds en diferents aspectes. El primer és que els dos equips han arribat en gran moment al tram final i qualsevol dels protagonistes podria amargar la vesprada als contraris.

A més es tracta de trios confeccionats amb un patró semblant, amb escaleters de molta qualitat capaços de passar-ho quasi tot que davant compten amb quatre dels braços més potents que, quan estan encertats, són una basa segura en la definició. I el trinquet, en teoria, pot ser bo per als dos trios.