Sergio posa peu i mig en la final

La Lliga Bankia de raspall va repetir ahir resultat, 30 per 10, en la partida d'anada de la segona semifinal. La competició va visitar el trinquet de la Llosa de Ranes on la folgada victòria va caure del costat del conjunt del Genovés de Sergio, Seve i Ricardet davant del d'Oliva amb Montaner, Brisca i Gabi.

La raó principal dels quatre jocs de diferència va ser que el trio vencedor va estar molt bé en cadascuna de les línies i va executar perfectament l'estratègia.

Sergio molt segur en les restades, poderós en les raspades malgrat que no és el seu fort i excel·lent en la seua especialitat, el joc d'aire. I letal amb les tretes, on va fer un bon nombre de quinzes directes, va generar segones rematades i, sobretot, va estar capaç de salvar a Brisca i posar en problemes a Montaner, principalment picant en muralla.

Però el rest del Genovés no va poder aconseguir el títol oficiós de millor de la vesprada perquè Seve li ho va impedir i com a poc va igualar en mèrits amb el seu company. Per baix o d'aire, al rest o des del dau, el mitger sempre feia mal cada vegada que carregava.



La guinda la va posar davant Ricardet, que va fer un poc de tot: parar i sumar, quan l'ocasió requeria que entrara en joc el punter.

Els blaus posaren més ganes que encert. Cap dels tres van jugar el que saben i poden. Encara així mostraren els seus poders en diferents moments i amb un poc més de sort podrien haver deixat l'eliminatòria més oberta perquè van deixar escapar dos jocs de val amb el marcador en 15-5. La tornada es jugarà el dissabte a Bellreguard.