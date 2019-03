De la Vega es situa per davant, però per poc

Gran començament de le les semifinals d'escala i corda, almenys per als espectadors que ahir es congregaren en gran nombre a Pedreguer per a presenciar l'anada de l'eliminatòria que enfronta a la formació local de Francés, Pere i Tomàs II contra la representativa d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho. La victòria va ser per als visitants per un ajustat 60-50.

Malgrat que el trinquet de Pedreguer és un dels més propicis per a acabar el quinze ràpidament, la partida va oferir mitja hora llarga de magnífics intercanvis, molta intensitat per part dels responsables en la consecució del quinze i restades inversemblants dels escaleters, que protagonitzaren un duel espectacular.

En els primers compassos van manar els de casa, però els dos jocs de diferència van ser neutralitzats per De la Vega i els seus companys. I a partir de la igualada a 30 es va sumar de manera quasi alternativa, encara que de tant hi havia un equip que trencava des del rest. En el tram final, els detalls i la millor definició van decidir la partida. La tornada es jugarà el pròxim diumenge al trinquet de Bellreguard, que en teoria no beneficia a cap equip.