Remuntada i avantatge per a Puchol II en la Lliga Bankia d'escala i corda

La casualitat ha volgut que les partides d'anada de les semifinals de les dues lligues acaben amb els mateixos resultats i ahir va ser la competició d'escala i corda la que va tancar el primer acte al trinquet de Sueca on l'equip de València de Puchol II, Raúl i Bueno es va imposar al de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II per 60-50.

Qui perdona, ho paga. Esta és la principal conclusió que es pot extraure de la confrontació on els dos equips van tindre grans moments, regulars i també dolents, i per això les pujades i abaixades en el marcador, els avantatges d'uns i les remuntades dels altres.

Primer van ser Puchol II, Raúl i Bueno els que van perdonar. El trio estava ratllant a bon nivell, però li faltava el punt d'excel·lència que ha tingut al llarg de la competició i que sí hi tenien els rivals, que fregaven la perfecció en les seues accions. Amb això, el marcador es va posar 25-40 favorable als de Benidorm, amb tres jocs de val perduts pels de València.

Després es van anivellar les forces, però a poc a poc creixia l'hegemonia roja i abaixava la blava, en alguns casos per la manca de contundència i en uns altres per les errades, que en van ser unes quantes en pilotes molt clares. I l'electrònic va canviar a la igualada a 40. Pere Roc II va tallar la remuntada amb una gran feta de dau i el bon acompanyament dels companys. Tornava l'equilibri i l'alternança en la consecució dels jocs, que queien des del dau. I amb iguals a 50, en un dels millors parcials del matí, va emergir Bueno per a marcar-se unes aparicions espectaculars i decisives, que permetien al seu equip trencar des del rest i passar al dau, on van tancar ell duel amb autoritat. Ara cal esperar fins al pròxim divendres per a saber qui passarà a la gran final. La incògnita es resoldrà a Vilamarxant mentre que l'altra semifinal es decidirà el diumenge a Bellreguard.

Tal vegada, sembla probable, alguna eliminatòria necessite la novetat d'enguany, la pròrroga, que es jugaria només acabar el duel al millor de tres jocs.

Les semifinals de raspall completaran la tornada el dissabte a Bellreguard i el diumenge a Xeraco. En este cas el marcador idèntic és més folgat, de 30 per 10, però perfectament remuntable.