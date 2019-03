A una partida i tal vegada una pròrroga de la final

El trinquet de Vilamarxant obri hui la tornada de les semifinals de les lligues professionals Bankia. A la coneguda com a 'la catedral del Camp de Túria' es coneixerà qui són els primers aspirants al títol en la competició d'escala i corda.

L'equip de València de Puchol II, Raúl i Bueno torna a mesurar-se al de Benidorm amb Pere Roc II, Santi i Monrabal II, amb avantatge de dos jocs per als primers pel resultat de 60-50 de l'anada.

En la partida anterior es va comprovar que la passada a la final és qüestió de la inspiració puntual del dia i, sobretot, de saber temperar els nervis i evitar els errors. Pere Roc II i els seus companys van manar durant bona part de la confrontació i la victòria se'ls va escapar en el moment en el qual començaren a tirar pilotes per terra en errades no forçades. Encara així va ser una confrontació digna d'una semifinal. Hui s'espera una cosa semblant.

En l'ambient de la pilota prima la idea que el trinquet de Vilamarxant és més favorable a la terna de Benidorm. Els arguments principals, i efectivament són de pes, són que Pere Roc II ha pogut amb Puchol II en este recinte en unes quantes partides de la màxima rellevància, en la Lliga i en la competició del mà a mà. A més a més es tracta de la casa de Monrabal II i el punter juga moltíssim entre eixes quatre parets.

A Puchol II li molesta un poc eixa llegenda urbana que s'ha creat i de la qual està totalment en desacord. El de Vinalesa assegura que el de Vilamarxant no és un trinquet 'maleït' per a ell i, que si està bé per a jugar, pot ser un escenari tan propici com qualsevol altre.

Que Puchol II està bé per a jugar és una evidència, com ja porta demostrant des de fa molt. I que no li té por al trinquet de Vilamarxant, també. La prova és que el podria haver evitat quan es sortejaren els emparellaments de les 'semis'. Com a campió de la fase regular tenia la potestat de triar entre tots els trinquets de les semifinals i en cas d'haver escollit el de Bellreguard haguera passat de llarg per Vilamarxant. Però va estimar oportú elegir Sueca per a no anar a Pedreguer.

El segon finalista es coneixerà el diumenge a Bellreguard en una altra eliminatòria que va completar l'anada per 60-50 favorable al trio d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho davant del de Pedreguer de Francés, Pere i Tomàs II.

Bellreguard també serà seu, però demà, de la tornada de la primera semifinal de la Lliga de raspall. L'equip de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja defensarà l'avantatge del 30-10 contra el trio de Villanueva de Castellón de Marrahí, Tonet IV i Néstor. I el diumenge al matí, a Xeraco, segona semifinal amb l'equip del Genovés de Sergio, Seve i Ricardet contra el d'Oliva amb Montaner, Brisca i Gabi, amb 30-10 per als primers en l'anada.