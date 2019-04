Félix li regala la final al debutant De la Vega

L'equip d'Almussafes, format per De la Vega, Félix i Nacho s'ha guanyat el dret de jugar pel títol de la Lliga Bankia d'escala i corda després de tornar a superar una altra volta a la formació de Pedreguer de Francés, Pere i Tomàs II que va perdre ahir al trinquet de Bellreguard pel resultat de 60-30.

Dues hores d'intercanvis interminables van necessitar els de la faixa roja per a certificar la seua passada a la partida més important de l'any pel que fa a les competicions per equips. I és que si bé és cert que el trio vencedor va ser millor, sobretot en la definició, els blaus van ser uns rivals complicats. I els sis jocs de diferència no reflecteixen ni de lluny l'esforç i els mèrits dels de Pedreguer.

En el començament, els dos trios van igualar en joc, nivell i intenció. L'ajustat 60-50 de l'anada obligava a eixir concentrats i sobretot a no errar, amb la qual cosa prevalien les pilotades llargues que obligaven als mitgers a fer-se enrere i als escaleters a mostrar les seues virtuts. De la Vega buscava més l'aire amb qualsevol de les dues mans mentre que Francés tirava de tiralínies en els rebots.

Va ser després de la igualada a 20 quan es va començar a decantar l'eliminatòria. El nivell continuava sent parell, i els jocs de val i a dos, però en el moment de concretar eren els rojos qui millor es mostraven en la rematada definitiva. I entre ells Félix, que es va marcar una partida excepcional.

L'electrònic s'havia posat en 40-20 per als d'Almussafes, amb la qual cosa la remuntada s'havia convertit pràcticament en una quimera. No perquè Francés, Pere i Tomàs II no ho intentaren, sinó perquè els de l'altre costat de la corda no erraven cap pilota i aquelles que calia acabar, les acabaven. Eixa va ser la gran diferència i el motiu principal del distanciament.

Els blaus continuaren tirant-li i per moments desesperant-se perquè no entenien com se'ls podien escapar jocs on hi havien disposat de val en fins i tot set ocasions. Eixe va ser el moment clau. Del possible 40-30, la partida estava en 45-25. De la Vega, Félix i Nacho crescuts moralment i Francés, Pere i Tomàs II tocats en l'estat anímic. Ja era qüestió de temps que la final fóra per a l'únic debutant com a titular d'enguany, De la Vega, que davant té a un Félix pletòric malgrat els seus quaranta anys i a un Nacho que sempre suma. Al cap de poc, a les dues hores exactes, arribava el desenllaç per 60-30.