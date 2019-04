Èxit de participació en la 'Trobada' de Benidorm

Les trobades finals del projecte d'innovació educativa «Pilota a l 'Escola» arrancaren ahir a la Ciutat Esportiva Guillermo Amor de Benidorm amb la participació de 18 col·legis i al voltant de 800 xiquets i xiquetes vinguts dels centres educatius de la pròpia ciutat i d'altres poblacions alacantines. Les escoles participants van ser: CEIP La Cala (Benidorm), CPEE Gargasindi (Calp), CRA Sella-Orxeta-Relleu, CEIP Santa María Magdalena (Poble Nou), CEIP Ausiàs March (Benidorm), CEIP Vasco Núñez de Balboa (Benidorm), CEIP Cervantes (Dénia), CEIP Gasparot (La Vila Joiosa), CEIP Cap d'Or (Teulada-Moraira), CEIP Els Tolls (Benidorm), CEIP Puig Campana (Benidorm), CEIP Mirantbó (Callosa d'En Sarrià), CEIP Miguel Hernández (Benidorm), CEIP Mestre Gaspar López (Benidorm), CEIP Les Rotes (Altea), CEIP Santísimo Cristo (l'Alfàs del Pi), CEIP Puig Campana (Finestrat) i CEIP El Murtal (Benidorm). Va ser una jornada lúdica on va destacar el joc del raspall que ha omplit les nombroses pistes de jocs que s'habilitaren en el recinte esportiu.

Cal recordar que «Pilota a l'Escola» va començar a desenvolupar-se en el curs 2005-2006, i és un projecte de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, que organitza la Federació de Pilota Valenciana, en la que participen tècnics de Pilota Valenciana i jugadors i jugadores destacats d'escala i corda, raspall i llargues. En la fase final de Pilota a l'Escola col·labora activament des de fa dos anys la Fundació Trinidad Alfonso, amb l'aportació de material per als participants de les trobades.

La de Benidrom va a ser la cinquena de les deu trobades que es van a celebrar durant el mes de maig, i va estar present el regidor d'esports de Benidorm, Arturo Cabrillo. Aquest és el tercer any que Benidorm participa en les Trobades, col·laborant desinteressadament en l'event. Per al regidor d'esports de Benidorm, «aquesta jornada ha sigut un èxit, comprovar com els xiquets i xiquetes passen aquest dia gaudint de la pilota és per a sentir-se molt satisfet. Agraïm a la conselleria i a la FPV que pensen en nosaltres per escollir Benidorm».

Les trobades de Pilota a l'Escola continuaran el pròxim dilluns dia 11 d'abril al Poliesportiu de Canals amb la presència d'altres 16 col·legis procedents de la província de València.