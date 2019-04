El moment de gaudir abans de la tensió del duel decisiu

El Centre del Carme de València es va estrenar ahir com a escenari de la presentació d'un dels principals esdeveniments de la pilota, les finals de les lligues Bankia. El títol de la modalitat d'escala i corda es resoldrà el diumenge a Pelayo, on l'equip de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II jugarà contra el d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho. I el de raspall es decidirà el dia 14 a Bellreguard, en este cas amb la formació de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja contra la del Genovés de Sergio, Seve i Ricardet.

Els dotze finalistes van participar en l'acte encara que Moltó, Seve, Pere Roc II i De la Vega van fer de portaveus. Tots quatre van assenyalar que ara és el moment de gaudir del que ja s'ha aconseguit. I si és possible, de la final, encara que en acabar de jugar-la hi haurà uns que estaran més contents que els altres. Les figures amb més trajectòria com Pere Roc II, que aspira al tercer títol consecutiu, assenyalaven que estos dies previs cal assaborir-los «perquè han sigut tres mesos molt durs de partides molt complicades. Nosaltres inclús haguérem de remuntar en la semifinal», comentava Pere Roc II. «Fins a l'última jornada no sabíem si anàvem a classificar-nos per a les semifinals», afegia Moltó, per a expressar la seua alegria després del patiment.

Els novençans ho veuen d'una manera diferent. Actes com el d'ahir en són nous per a pilotaris com Seve, com també les constants mostres de suport que està rebent dels amics i coneguts. «Jo estic gaudint de tot el que estem vivint i espere que del que encara està per arribar», apuntava Seve.

El respecte entre els rivals és màxim. Pere Roc II assenyalava que la principal virtut dels que estaran enfront és la regularitat. «És un equip molt constant que mai ha baixat el nivell. De normal no fan errades i nosaltres sí perquè juguem en el límit per a fer quinzes. Haurem de ser més segurs i donar velocitat al joc amb el nostre mitger Santi».

A De la Vega li preocupa el potencial de les tres línies, però sobretot el seu caràcter guanyador. «Mai es donen per vençuts i lluiten sempre per cada quinze», explicava l'escaleter d'Almussafes.

En els finalistes de raspall, Moltó destacava de la contra «la compenetració que tenen i la seua facilitat per a jugar per a dalt». I Seve apuntava com a principal perill al número u, encara que reconeixia que també hauran d'estar molt pendents de Josep i Lorja.

Pel que fa als trinquets, no hi ha pega. Seve assegura que Bellreguard és el millor escenari per a jugar-se el títol i Moltó confia en la seua noblesa. A Pere Roc II i De la Vega també els agrada Pelayo. El rest de Benidorm diu que pot afavorir un poc als rivals «perquè juguen amb les dues mans». De la Vega no està d'acord: «I Santi allí acatxa la pilota rapidíssim», li responia.