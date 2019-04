Arriben les semifinals de la Lliga 2

Nou pilotaris estan a tres partides de proclamar-se campions de les lligues 2. El títol ja és una motivació suficient, però a més està el premi d'aconseguir una plaça segura de titular en la pròxima edició de la Copa Diputació de València.

A diferència de les lligues Bankia, on les semifinals s'han completat a anada i tornada, les semifinals de les lligues 2 són a partida única. No hi ha marge d'error ni possibilitat d'esmenar un dia dolent. En la competició de raspall els primers aspirants al títol es coneixeran esta vesprada al trinquet de Bellreguard on l'equip de Barxeta de Punxa i Lorja s'enfrontarà al de Villanueva de Castellón amb Vercher i Néstor. Les dues parelles van tancar la fase regular amb una trajectòria pràcticament similar i igualades a punts. Però es tracta de formacions diferents.

Punxa és un pilotari més que contrastat i el seu lloc haguera estat en la Lliga Bankia de no ser perquè el de Piles estava en procés de recuperar el seu millor nivell quan es van confeccionar els equips. Davant, Lorja arriba pletòric a la cita i amb la moral pels núvols després de classificar-se per a la final de la Lliga Bankia, on s'ha mostrat determinant en la punta jugant amb Moltó i Josep.

Vercher és una realitat de futur. Amb dènou anys està agafant pes específic en la modalitat, però el seu potencial és inqüestionable així com la seua solvència als dos costats del trinquet per la contundència de la seua treta i les seues raspades.

Davant, Néstor pot ser que a hores d'ara no tinga tant de quinze com Lorja, però sí que pot oferir seguretat i molta brega. És passador de pilota fins a l'extenuació... dels rivals.

La segona semifinal es jugarà el pròxim dimarts al trinquet d'Oliva on la formació local de Salelles II i Gabi mesuraran les seues forces contra els representants del Genovés, Badenes i Ricardet.

Els de casa han sigut els millors de la fase regular, on van acabar líders en solitari. I líders o molt a prop de la primera posició van estar Badenes i Ricardet durant moltes jornades d'eixa ronda, però en el tram final van caure a la quarta posició per perdre les tres últimes partides.

En la Lliga 2 d'escala i corda la primera semifinal estava programada el passat dimarts al trinquet de Massamagrell, però la partida es va ajornar a causa de la pluja. Es jugarà el pròxim dimarts al mateix recinte. En este cas s'anuncia als primers de la fase regular contra els quarts, a l'equip d'Almussafes de José Salvador i Nacho contra el de Vila-real de Marc i Carlos.

L'altra eliminatòria tindrà lloc el divendres 12 a Vilamarxant i en este cas serà duel de parella contra trio: els representants de Pedreguer, Fageca i Tomàs II, contra els de Benidorm, Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet.

El títol de la disciplina per dalt corda es resoldrà just una setmana després al trinquet de Vila-real mentre que la final de raspall es jugarà el dia 17 a Castelló de Rugat.