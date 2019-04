Pelayo ja està fregant el ple en la final

El diumenge hi haurà ple al trinquet Pelayo en la final de la Lliga Bankia d'escala i corda que enfrontarà a l'equip de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II contra el d'Almussafes de De la Vega, Santi i Nacho.

Segons informa la direcció del recinte de la capital, en l'espentó inicial que hi va haver en posar el paper a la venda el passat cap de setmana ja es van adquirir o reservar la meitat de les entrades, que enguany mantenen el preu de 25 euros per a les localitats de les galeries i 30 euros per a les de l'escala.

Ahir, ja s'havia venut el huitanta-cinc per cent de l'aforament i els llocs de l'escala estan pràcticament esgotats. A este ritme és més que probable que per a la taquilla solament quede el reduït percentatge que sempre es reserva per al mateix dia de la partida.

Entre el públic hi haurà majoria de paisans de Pere Roc II i De la Vega. Els seguidors de l'escaleter de Benidorm ja han demostrat en diferents ocasions la seua fidelitat. I és que en les darreres temporades porta acumulades quatre finals de la Lliga i dues del mà a mà.

L'afició d'Almussafes, que ja s'ha fet notar en les semifinals, s'estrena com a finalista de la màxima competició per equips i per tant es mobilitzarà en massa.

La venda d'entrades per a la final de la Lliga Bankia de raspall va començar el dimecres. En este cas el preu és de 20 i 25 euros, segons la ubicació, i també es preveu que el trinquet de Bellreguard s'òmpliga el diumenge dia 14 en l'enfrontament de l'equip de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja contra el representatiu del Genovés amb Sergio, Seve i Ricardet.