Punxa i Lorja jugaran pel títol

La Lliga 2 de raspall ja té a un equip esperant en la final del pròxim dia 17 al trinquet de Castelló de Rugat; el representatiu de Barxeta de Punxa i Lorja, que ahir es va guanyar el bitllet en superar a la parella de Villanueva de Castellón de Vercher i Néstor per 25-15.

Els blaus van aprofitar la poderosa raspada de Vercher per a sumar el primer parcial al rest, posant d'esta manera l'eliminatòria molt favorable per als seus interessos. Però en passar al dau no pogueren fer bo el traure i els rojos igualaren, també des de la zona que en teoria és menys propícia.

A continuació es va produir el distanciament dels ara ja finalistes. Tres parcials consecutius aconseguits perquè Punxa ha arribat al tram final del torneig oferint el nivell que l'hauria situat en la Lliga Bankia. El rest de Piles no erra pilota i està fort, tant per a restar com per a carregar.

Ara bé, la diferència més gran entre les dues parelles va estar davant. Lorja, que també jugarà la final de la Lliga Bankia amb Moltó i Josep, es va mostrar molt més decisiu que Néstor en la consecució del quinze. El d'Alzira les acabava a la mínima oportunitat mentre que el de Pego necessitava unes quantes rematades i no sempre va gaudir d'una segona oportunitat.

Amb un clar 20-5 per a Punxa i Lorja, els blaus es van acostar pel bon fer de Vercher, que no volia acomiadar-se de la competició sense posar-li les coses difícils als rivals. I va fer patir als d'enfront, però no tant com per a veure perillar el triomf.

La segona semifinal es jugarà el dimarts al trinquet d'Oliva. El millor equip de la fase regular, el local de Salelles II i Gabi, s'enfrontarà al del Genovés de Badenes i Ricardet, que van acabar quarts.



Desafiament mà a mà

Vercher i el trinquet de Bellreguard tornaran a ser notícia el pròxim diumenge, amb este cas per la disputa d'un desafiament mà a mà en el qual el rest de Piles s'enfrontarà a Ximo de Castelló de Rugat.

Els dos pilotaris han posat damunt la taula 1.500 euros d'eixida i solament s'ha negociat que Ximo comence al dau. Este serà el quart cara a cara entre els dos jugadors en pocs mesos. En els enfrontaments anteriors, que es van decidir en iguals a 20, Vercher va guanyar en dues ocasions i Ximo en una.