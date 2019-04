Almussafes guanya la Lliga Bankia d'escala i corda

L'equip d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho s'ha proclamat campió de la Lliga Bankia d'escala i corda en superar a la formació de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Nacho en la final disputada este diumenge al trinquet Pelayo (60-50).

Durant la primera meitat de la partida els dos equips han estat parells en nivell i el marcador ha transcorregut igualat. Ha sigut amb 35-35 ha fet el primer gran pas per a proclamar-se campió en sumar el joc del rest, on Benidorm ha tingut val per a anotar, i a continuació el del dau, este amb autoritat.

Després d'això, De la Vega, Santi i Nacho ha sabut mantenir els dos parcials d'avantatge fins a la conclusió de la partida.