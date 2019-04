Nacho: "Quasi m'interessa més guanyar la Lliga 2"

El dia d'ahir hauria d'haver estat el d'assaborir amb més calma la consecució de la Lliga Bankia d'escala i corda. Però no, per al punter campió de la màxima competició per equips, el dilluns va ser «un dia després de molta normalitat perquè demà (per hui) tinc la semifinal de la Lliga 2. Però això no impedeix que continue estant molt content pel títol aconseguit a Pelayo amb De la Vega i Félix», assenyala el pilotari.

I és que per a Nacho, la Lliga 2 és un objectiu fonamental. «Ha sigut il·lusionant guanyar la Lliga Bankia, però de cara als pròxims mesos quasi m'interessa més ser campió de la Lliga 2 perquè el mitger vencedor serà titular en la Copa. I jo vull tindre eixa oportunitat de jugar una gran competició en el lloc en el qual crec que puc rendir millor», explica.

Disputar una partida de tant compromís solament dos dies després d'aconseguir el títol, tal vegada no siga l'adequat perquè després d'una gran final és normal que els pilotaris alliberen tensions i que el cos, inconscientment, no responga com caldria. «És una cosa que pot passar. A mesura que avança una competició o trofeu important, el globus de la tensió va unflant-se i quan acabes de jugar es desunfla. Però en este cas no crec que succeïsca perquè la Lliga Bankia i la Lliga 2 eren dos objectius per a mi i fa temps que estic mentalitzat per a arribar el més lluny possible en els dos campionats», comenta. Nacho es jugarà la passada a la final al trinquet de Massamagrell. Amb José Salvador darrere va acabar líder en solitari de la fase regular i ara toca mesurar les forces contra Marc i Carlos, que van ser quarts.

Malgrat la significativa diferència en les posicions, Nacho no es considera favorit i pronostica una partida renyida i complicada. «És una gran parella amb jugadors que també volen reivindicar-se. Marc s'ha quedat fora de la Lliga Bankia per les lesions i segur que vol donar un colp damunt la taula per a demostrar que ja està al nivell d'abans. I Carlos vol fer el pas a la posició de mitger i imagine que també veurà la Lliga 2 com una gran oportunitat. Tots ens juguem molt en esta competició», apunta.

Així les coses, el doblet és la meta immediata, però sobretot pensant al mig i llarg termini. «Amb sis mitgers que tenen contracte, la resta ho tenim difícil per a entrar al mig en les competicions i trofeus. Per això li done tanta importància a guanyar la Lliga 2. El doblet està complicat però, per què no? El primer objectiu està complit i el segon està en tràmit i és una possibilitat», diu.

I posats a pensar en el futur, un desig: «Tant de bo que l'any que ve puga defensar el títol de la Lliga Bankia en la posició de mitger. Seria molt gran per a mi», conclou.



Semifinal de raspall

La Lliga 2 de raspall també té hui semifinal, però en este cas la segona. Serà al trinquet d'Oliva on la millor parella de la fase regular, la formada per Salelles II i Gabi, s'enfrontarà a la de Badenes i Ricardet, que durant moltes jornades van estar a rebuf dels seus rivals d'esta vesprada. Però tres derrotes consecutives en el tram final, aixó sí, sense que la classificació perillara, els van fer caure fins a la quarta posició.

Els vencedors jugaran pel títol contra Punxa i Lorja, que en la primera semifinal es van imposar a Vercher i Néstor pel resultat de 25-15. La final es jugarà el dimecres dia 17 a Castelló de Rugat.