Un acord de qualitat i estabilitat

La cadena valenciana de supermercats Masymas i la Fundació per la pilota han renovat un any més el seu conveni de col·laboració. «Que empreses com esta estiguen al costat de la pilota suposa que hi haja més qualitat en les partides, la qual cosa és positiva per al públic. I permet que els pilotaris puguem tindre més estabilitat», deia el campió individual del raspall, Moltó, que ahir va estar present en la signatura que va tindre lloc a Pedreguer.

La modalitat d'escala i corda va estar representada per un jugador de 'casa' Pere, que és paisà dels propietaris de Masymas. «A mí este acord em produeix doble plaer. És una empresa referent a la Comunitat Valenciana, però a més tinc un vincle molt especial amb la família Fornés des que vaig començar a fer els primers passos en la pilota. Són del meu poble i sempre han estat donant-me suport, no soles ajudant-me econòmicament amb el seu patrocini sinó també a títol personal», assenyalava el mitger.

José Juan Fornés, director general de Masymas, explicava que «esta col·laboració és especial per a nosaltres perquè la pilota és nostra, del poble valencià. És un esport que estimem i ens ompli d'orgull poder ajudar perquè seguisca avançant».