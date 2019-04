Tres partides per a baixar el teló

Badenes i Ricardet en la Lliga 2 de raspall i José Salvador i Nacho en la mateixa competició d'escala i corda són els pilotaris que s'han guanyat el dret de jugar les seues respectives finals en imposar-se en les partides de semifinals que es van disputar ahir.

La competició del joc per terra va visitar el trinquet d'Oliva per a tancar la ronda. I la sorpresa va ser gran, no tant perquè perdera el millor equip de la competició fins aleshores, el de Salelles II i Gabi, sinó per la contundència del resultat: 25-5.

Badenes i Ricardet ja havien demostrat en la fase regular que podien fer front a qualsevol, també als líders, si el dia en qüestió desenvolupaven el seu vertader nivell. I ahir van jugar com saben. Qui no van rendir com quasi sempre van ser els derrotats, que començaren bé, però a poc a poc es van veure superats pels rivals, sobretot en el moment d'acabar els quinzes.

Fins al 10-5 favorable a Badenes i Ricardet hi hagué incertesa en el desenllaç, però després del 15-5 la victòria de la parella blava va estar cada vegada més clara.

Badenes i Ricardet jugaran pel títol contra Punxa i Lorja, que en la primera semifinal es van desfer de Vercher i Néstor per 25-15. La final es disputarà el pròxim dimecres al trinquet de Castelló de Rugat.



Escala i corda

En la competició per dalt corda, José Salvador i Nacho van superar en la primera semifinal a Marc i Carlos per 60-45. La partida estava programada a Massamagrell, però es va jugar al trinquet de Vilamarxant.

La partida estava programada en un principi per al dimarts de la setmana passada al mateix trinquet de Massamagrell, però va ser ajornada per la pluja. I ahir, quan els quatre pilotaris ja estaven calfant en el recinte del Tio Pena, just en eixe moment es va posar a ploure. Al matí ja s'havia decidit que el pla B seria traslladar immediatament el duel a Vilamarxant i, malgrat el canvi, hi hagué una bona resposta per part del públic.

José Salvador i Nacho sempre van dominar en el marcador, però durant la meitat de la partida per ben poc. En este tram es va sumar de manera quasi alternativa, però els ara ja finalistes oferien la sensació d'estar millor que els seus rivals.

I, efectivament, eixe poc més de solvència, pegada i encert va permetre a José Salvador i Nacho distanciar-se 45-30, encara que Marc i Carlos retallaren fins a situar-se a un parcial (45-40). Però novament espentaren un poc més els després vencedors fins a tancar la partida pel definitiu 60-45.

La segona semifinal es jugarà el pròxim divendres al trinquet de Vilamarxant on Fageca i Tomàs II s'enfrontaran a Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet. La parella va acabar segona en la fase de regular i el trio tercer solament un punt per davall en la classificació. La final també es disputarà en el trinquet que gestiona Pepe Mezquita. Serà el divendres dia 19.