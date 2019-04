Fageca i Tomàs completen el cartell

Fageca i Tomàs II completen el cartell de la final de la Lliga 2 en la modalitat d'escala i corda després de la seua victòria d'ahir a Vilamarxant contra Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet, que van caure per un contundent 60-30.

La semifinal va tindre dues parts clarament diferenciades. En la primera es va veure lluita i cap equip destacava per damunt de l'altre, amb la qual cosa es va arribar a la igualada a 30 amb bones pilotades i tots ratllant a un nivell alt. En el joc següent, el trio va disposar de val en diferents ocasions per a posar-se per davant, però no van acabar de concretar. I des d'ací fins al final, la superioritat de la parella va ser cada vegada més gran. Fageca i Tomàs II mantingueren el bon rendiment, però el trio va decaure molt en les seues prestacions, amb la qual cosa el públic congregat en bon nombre es va quedar amb ganes de lluita en una eliminatòria que a priori prometia molt més. Fageca i Tomàs II s'enfrontaran pel títol contra José Salvador i Nacho en partida programada el pròxim divendres al trinquet de Vila-real. La final de raspall es resoldrà abans, el dimecres, al trinquet de Castelló de Rugat on Punxa i Lorja es mesuraran a Badenes i Ricardet.