Un estudi pioner analitza la situació actual de la pilota

La pilota valenciana ha sigut sotmesa a una radiografia de la seua situació actual per a poder guiar el seu futur a través de les dades obtingudes. L'estudi realitzat per la Càtedra de la Pilota i coordinat per Víctor Agulló recull la percepció i valoració que es fa d'este esport tant dins com fora dels trinquets. Xifra tant les opinions de la societat en general, com la dels afeccionats.

Els resultats finals que ahir es van presentar van ser titllats per Agulló «com a esperançadors i positius». «Després d'este projecte denominat Pilotaescòpic es pot dir que el món de la pilota en este moment no està mal. Hi ha dades que créiem que anaven a eixir pitjor, encara que cal continuar treballant per a millorar-les», va expressar el director de la Càtedra, Vicent Añó.

Per als investigadors va ser sorprenent descobrir que, de les 670 enquestes realitzades, el 74,7% està d'acord en el fet que la pilota és un símbol d'identitat valenciana, per damunt d'altres com les carreres populars i la muixeranga. A més, tan sols u de cada quatre no coneix este esport, sent València el municipi que més sap sobre ell.

Però a pesar que la societat reconeix el pes de la pilota en la Comunitat, menys de la meitat dels enquestats sap si al seu municipi hi ha trinquet, i el 80,6% no ha anat mai a veure una partida. Conclusions que semblen contradictòries, com que les edats inferiors han practicat més la pilota, tot i que el coneixement de l'esport té una tendència major a més edat. Agulló atribueix l'ascens de joves jugadors al programa 'Pilota a l'Escola', ja que és allí on més es transmet l'esport per damunt dels amics o la família. «L'educació és fonamental. Cal seguir treballat perquè d'ací a uns anys no hi haja ningú que no haja tractat l'esport. Això marcarà un abans i un després», assenyalava el coordinador de pilota de la Generalitat, Sebastià Giner. D'altra banda, el perfil sociològic de l'aficionat del trinquet, també ha sorprés per la seua mitjana d'edat de 51,5 anys, «més jove de l'esperat», apuntaven. Encara que la dona està incorporant-se ara al joc, el 85,5% són homes, que van setmanalment al trinquet, on el que més valoren és la seua accessibilitat. La meitat no tenen estudis o tenen un nivell primari; la majoria parla valencià i u de cada tres està jubilat. Molts creuen que la pilota es troba en un bon moment i a set de cada deu enquestats els agradaria disposar d'un abonament anual per anar les partides. Una dada que pot fidelitzar a molt de públic.

La modalitat favorita és l'escala i corda, encara que no és la més coneguda per la societat valenciana que reconeix més el frontó o el raspall. Però tots coincideixen que la pilota està associada a valors com el companyerisme, l'esforç i la noblesa. Un 61,30% ho qualifiquen de «esport de cavallers», i els pilotaris més reconeguts són El Genovés, Sarasol, i Genovés II.

Este estudi pioner que, segons Giner, «pretén continuar estudiant estes variables en un futur per a anar veient l'evolució de l'esport a través dels actors que el conformen. Pilotaescòpic vol ser l'eina que convertisca a la pilota en un esport del segle XXI».