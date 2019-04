Desafiaments a la vista a Vila-real i Bellreguard

José Salvador s'avança a Nacho per a jugar de volea en un moment de la final de la Lliga 2 del passat divendres a Vila-real.

José Salvador s'avança a Nacho per a jugar de volea en un moment de la final de la Lliga 2 del passat divendres a Vila-real. FUNPIVAL

Una vegada acabades les lligues la pilota professional camina estos dies al ritme de la gran majoria de la societat. Alguns trinquets han tancat durant la Setmana Santa, altres han reduït la seua oferta i entre els que han mantingut l'activitat del dia a dia, cap anuncia als jugadors que tenen fitxa esta temporada perquè, com a treballadors que són, també gaudeixen de vacances.

La normalitat es recuperarà a partir del pròxim divendres quan començarà al trinquet del Genovés el Campionat Fundació, el nou torneig mixt de llarga durada que naix per la unió dels tres curts que es disputaven abans en diferents moments de l'any, el Savipecho, el Masymas i el Fundació José Luis López.

A més d'esta nova competició oficial també hi ha a la vista dues partides de les quals solen omplir els trinquets, els desafiaments. Curiosament, els trinquets de Vila-real i Bellreguard s'han posat d'acord per a anunciar-los alhora i es jugaran amb solament un dia de diferència, els dies 3 i 4 de maig.

El divendres 3 tornaran al recinte de la Plana José Salvador i Nacho, que abans-d'ahir van jugar la final de la Lliga 2 d'escala i corda. La van perdre en iguals a 55 contra Fageca i Tomàs II, però la derrota no li lleva ni un poc de mèrit a la magnífica actuació dels dos pilotaris que tan bon cartell tenen entre l'afició castellonenca.

En la contra estaran altres dos dels pilotaris habituals del públic de Vila-real, Marc i Héctor de Laguar. L'enfrontament l'ha proposat Pepe Mezquita i les dues parelles van acceptar sense que el trinqueter haguera d'insistir massa. I com a partida especial que és, es jugarà a la nit, a les 22.45 hores.

El desafiament de Bellreguard del dissabte 5 serà mà a mà i en la modalitat de raspall, amb Salelles II i Vicent com a protagonistes. Els dos pilotaris han acordat posar en joc d'eixida la quantitat de 2.000 euros, la mateixa que a Vila-real, i en esta partida tampoc hi haurà restriccions per a cap costat; es reballarà i a jugar.

Este desafiament també ha sorgit per iniciativa dels gestors del trinquet, en este cas l'empresa El Zurdo. «Esta és una altra partida especial de les que estan fent-se des que començaren a fer un calendari conjunt a Bellreguard, Sueca i Guadassuar i que posteriorment s'afegiren Piles, Xeraco, la Llosa de Ranes, Castelló de Rugat i El Genovés», explica Emi Peris del Zurdo.

Amb este sistema s'organitzen les agendes dels pilotaris que de moment no estan en nòmina en la Fundació. «L'avantatge que tenen estos jugadors són uns jornals mínims garantits, premis en partides i uns trofeus per a ells al llarg de l'any. A més és una manera que estiguen motivats durant este temps en el qual no estan en nòmina», diu Emi Peris.