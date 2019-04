Lorja: "Ja tinc personalitat per a jugar sense pressió"

El jove pilotari d'Alzira, Paco Lorja, està aprofitant les vacances de Setmana Santa per a «assimilar» la quantitat d'èxits professionals que en poc temps ha acollit. En menys de quatre dies i amb tan sols 20 anys ha jugat la seua segona gran final de la Lliga Bankia de raspall; va disputar i ser campió del duel definitiu de la Lliga 2 que, a més del títol, li va donar la titularitat directa en la Copa Diputació de València; i va rebre la notícia de formar part del pròxim i nou Campionat Fundació, en el qual no tots els jugadors han tingut cabuda.

«No m'esperava arribar fins ací i jugar dues finals. Estic molt content i satisfet, sobretot de ser campió de la Lliga 2. Va ser un duel molt emocionant que guanyem de miracle quan ens van igualar a 20 malgrat l'avantatge que teníem. Però abans de res estic satisfet per la passada a la Copa. Jugar de titular a la meua edat en un dels campionats més importants no és fàcil. És una oportunitat molt bona que vull aprofitar», comenta el pilotari.

L'alzireny sent que està travessant el seu millor moment professional fins al moment. «El que he viscut abans no estava al nivell d'ara. Jo crec que he madurat a l'hora de jugar i d'estar dins de la partida», assenyala.

I és que no fa massa, el pilotari creu que en moments claus acusava la pressió i això afectava el seu rendiment. «Quan anava perdent em despistava de la partida, però ara lluite tots i cadascun dels quinzes. Per això crec que he madurat tant tècnicament com mentalment per a saber portar un enfrontament», apunta. «A més, ara ja tinc personalitat per a, per exemple, jugar finals sense pressió», afig.

El pilotari diu haver conegut a molts jugadors que estan més pendents dels comentaris de la gent i s'acovardeixen davant un trinquet ple. Però ell ja s'assega amb la seguretat de ser el mateix. «Ningú m'acoquina ni em diu que he de fer. Tinc les idees clares», confessa.



Objectius

«El meu objectiu és ser el millor; bàsicament lluite per superar-me cada dia». Esta és la meta de Lorja, que somia amb poder dedicar-se per molts anys a la pilota. S'ha convertit en una de les joves promeses de l'esport autòcton i a parer seu la clau ha sigut «el sacrifici i la concentració».

Gràcies a això ara se sent madur per a deixar la punta i per primera vegada jugar un campionat de mitger, com ocorrerà en la Copa. «Crec que puc donar bon rendiment».

Mentrestant, se sent orgullós de participar en el Campionat Fundació, al costat de Sergio i Tonet IV, formant l'equip Fundació José Luis López. «El que més m'ha sorprés són els equips perquè si Ricardet i jo juguem en este trofeu és perquè estem fent les coses bé, ja que si mires els altres conjunts el nivell és altíssim. Tots són molt forts i estic molt content d'estar ací. Veig la meua convocatòria com un premi a la trajectòria que estic tenint últimament».

El seu debut en el Campionat Fundació tindrà lloc el divendres al trinquet del Genovés contra la formació de Masymas amb Marrahí, Sanchis i Canari.