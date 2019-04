Carlos i Jesús jugarán la final sub-23

Carlos de Massalfassar i Jesús de la Baronia pugnaran pel títol del Campionat Individual sub-23 en la modalitat d'escala i corda i per extensió per la invitació que el campió tindrà per a disputar una eliminatòria prèvia de la competició absoluta, la dels Puchol II, Soro III, Genovés II i companyia.

Els dos pilotaris van resoldre amb autoritat els enfrontaments de semifinals del passat dimecres a Vila-real, trinquet on també es jugarà la final el pròxim dia 1, segons informa la Federació de Pilota Valenciana.

Carlos ha deixat en el camí al seu paisà Rafa, que va caure pel tanteig de 60-30. La partida es va posar molt prompte de cara per a l'escaleter, que a més va aprofitar que Rafa va jugar amb unes molèsties físiques.

Jesús va eliminar a David d'Algímia per 60-35, però el folgat resultat no reflecteix la igualtat amb la qual va transcórrer la partida, que va oferir nombrosos intercanvis de gran qualitat.

Raspall

L'Individual de raspall d'esta mateixa categoria completarà les semifinals el pròxim dilluns al trinquet de Xeraco. La sessió començarà amb el duel entre Vicent de Gavarda i Rafa d'Alzira i a continuació s'enfrontaran Salelles II d'Oliva i Ximo de Castelló de Rugat.

Ambdues eliminatòries estan a priori prou equilibrades, si bé de la segona es podria considerar que resulta una final anticipada perquè es tracta de dols dels pilotaris de més entitat entre els components de la nova fornada. Tant és així que cada vegada apareixen més sovint en les segones partides del dia a dia.