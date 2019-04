Tres campions en l'estrena

El Campionat Fundació, el nou torneig mixt que és conseqüència de la suma dels tres que es disputaven abans al llarg de la temporada, arrancarà esta vesprada al trinquet del Genovés amb un cartell on el principal reclam és la presència de tres dels vencedors de les competicions professionals més rellevants, cas de Puchol II, De la Vega i Sergio.

Primer es jugarà a escala i corda on el campió del mà a mà encapçala l'equip Masymas, que completen Pere i Jesús. En la contra estarà el trio que representa a la Fundació José Luis López, amb De la Vega, Santi i Raúl.

Els equips són semblants i alhora prou diferents. Darrere coincideixen en tindre a escaleters de moltíssima qualitat, però que gasten armes diferents. Puchol II, com a número u que és, ha de ser l'eix de l'equip. I De la Vega, segons s'ha vist en la Lliga, un malson per als canoners d'enfront per la seua capacitat per a tornar-ho quasi tot. Per al jove d'Almussafes l'única pega pot ser el desconeixement del trinquet, on encara no ha vestit de blanc.

Al mig, les diferències són mínimes. Pere i Santi són dos pilotaris del màxim nivell que quan estan bé, i en la Lliga ho han estat, són igual de decisius. Si intercanviaren equips, els trios continuarien tenint la mateixa entitat.

I per a completar, dos mitgers que per a l'ocasió han de recordar la seua etapa llunyana de punters. L'acoblament de Jesús i Raúl a esta posició pot ser una de les claus.

A continuació, duel entre els dos mateixos equips, però de la modalitat de raspall. Marrahí, Sanchis i Canari jugaran en este cas amb els colors de la cadena de supermercats mentre que Sergio, Tonet IV i Lorja representaran a la fundació del mecenes de la pilota. Les diferències entre estos dos trios sí que són més evidents pel que fa a l'estil, però el potencial sembla que és el mateix.

El de Masymas fa la impressió de ser un equip amb més capacitat per a defensar. I és que Sanchis sempre té coberta la muralla per la seua condició d'esquerrà mentre Canari és dels més solvents parant pilotes i al formar en la punta esperarà amb la dreta les dirigides a l'escala.

En la formació rival la principal virtut pot ser la pegada i la rapidesa de Tonet IV i Lorja. En teoria tenen més capacitat per a acabar el quinze. Però també saben tornar-les i els seus rivals carregar.