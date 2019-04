Fàcil triomf de Puchol II i Marrahí tomba val i lo altre

La superiotat de l'equip liderat per Puchol II va ser absoluta ahir al trinquet del Genovés.

Les dues partides que es van disputar ahir al trinquet del Genovés en la jornada inaugural del nou Campionat Fundació van transcórrer per camins totalment diferents. I és que la primera va ser molt còmoda per al trio vencedor i la segona va resultar una autèntica batalla campal. En ambdues es va imposar l'equip Masymas al representatiu de la Fundació José Luis López.

La sessió va començar amb la corda penjada i el trio de Puchol II, Pere i Jesús superant al de De la Vega, Santi i Raúl per un contundent 60-20.

La folgada diferència demostra amb justícia el desequilibri que hi hagué en la pista, almenys fins al 45-15. Després van sumar un joc els derrotats i fins a la conclusió continuaren a bon nivell, però sense arribar al dels rivals.

Puchol II, Pere i Jesús van ser un gran equip, però a més signaren una magnífica actuació per separat. L'escaleter va matar amb la feta de dau i els rebots i els dos mitgers s'alternaren les rematades, que sempre anaven ben dirigides.

Enfront, De la Vega va acusar el fet de jugar en un trinquet desconegut i els canoners Santi i Raúl van tindre la pólvora mullada. Tampoc hi hagué bon acoblament entre les línies.



Una bona mantà

L'espectacle que no es va donar en la primera partida sí que es va oferir en la segona. No va ser una confrontació d'exquisideses, però sí renyida i exigent per als pilotaris, que van ser acomiadats amb una ovació.

Quasi sempre va manar l'equip que pegava primer des del dau, però els que l'esperaven al rest carregaven a la mínima ocasió. A més hi hagué màxima emoció: amb iguals a 25, Sergio, Tonet IV i Lorja tingueren val i lo altre al rest, que Marrahí va tombar amb dues tretes per a després deixar que Sanchis i Canari concretaren el triomf.



Hui a la Llosa

Els altres quatre equips participants debutaran esta vesprada al trinquet de la Llosa de Ranes en la sessió amb la qual es tancarà la jornada.

Com el de la Costera és un recinte més habitual del raspall obriran el foc les figures de la disciplina d'escala i corda amb l'enfrontament entre els equips Savipecho i Baleària, formats respectivament per Genovés II, Félix i Monrabal II i per Pere Roc II, Javi i Carlos.

El primer és un trio sobretot compensat, amb tècnica i força quasi a parts iguals mentre que el segon destaca principalment per la seua pegada.

A continuació, en la disciplina del joc per terra, l'equip Baleària de Moltó, Seve i Ricardet jugarà contra el Savipecho, amb Ian, Brisca i Josep.

Este cartell corrobora les declaracions dels pilotaris en la presentació del passat dimecres quan assenyalaren que els equips d'esta competició són fins i tot més potents que els de la Lliga, on haguera estat impensable que dos restos de l'entitat de Moltó i Ian estiguen acompanyats per mitgers que opten a ser els números uns en la seua posició.