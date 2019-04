Una primera gran partida i espectacular la segona

«Barat per deu euros». Amb este comentari enfilaren cap al carrer un grup d'amics que, com la resta d'espectadors que es congregaren ahir a la Llosa de Ranes, isqueren encantats per l'espectacle que van presenciar en el tancament de la primera jornada del Campionat Fundació.

La sessió va començar amb la partida d'escala i corda en la qual l'equip Savipecho de Genovés II, Félix i Monrabal II va superar al Baleària de Pere Roc II, Javi i Carlos per un ajustat 60-50.

El marcador sempre va ser favorable al trio vencedor, però les distàncies mínimes i els dos equips van jugar d'acord a la categoria dels seus components.

Fins a la igualada a 40 els quinzes es van fer ràpidament per l'encert dels rematadors i perquè els dos bàndols sempre se la jugaven, inclús quan dirigien la pilota des del rest a l'escala. En la majoria d'ocasions esta sol ser una opció defensiva, però el colp anava tan corregut de mà que la possibilitat de fer quinze tocant la careta era molt alta.

En el tram final els intercanvis es van fer més llargs, però continuaven sent de molta qualitat. I amb 50 iguals va aparéixer Genovés II per a decantar el duel, primer des del rest amb uns rebots de mestre i a continuació al dau dibuixant la trajectòria de la vaqueta.

A continuació, en la modalitat de raspall, novament hi hagué victòria de l'equip Savipecho, ara amb Ian, Brisca i Josep, davant el Baleària de Moltó, Seve i Ricardet. El marcador va ser més ajustat encara: amb iguals a 25, Moltó i els seus companys van disposar de val per a acabar en tres ocasions, però va guanyar Ian en concretar després del quart val.

Este parcial va ser senzillament magnífic. Un colofó immillorable per a una confrontació en la qual primer es va dominar des del dau. L'equip que pegava primer sumava, però al rest sempre s'esperava l'ocasió de fer mal. I es feia.

Amb iguals a 15, les tretes de Moltó i Ian van deixar de ser tan decisives i això va propiciar que la resta dels pilotaris entraren més en joc. La partida s'anava fent més pesada i a la vegada més bonica de presenciar. La incertesa era total i es va mantenir fins a la resolució, com també el magnífic nivell dels sis pilotaris.



Segona jornada

La segona jornada començarà el pròxim dimarts al trinquet d'Oliva en sessió que arrancarà amb l'enfrontament per dalt corda dels equips liderats per Puchol II i Genovés II. A continuació jugaran els trios que encapçalen Marrahí i Ian.

La jornada conclourà el dimecres a Guadassuar on l'ordre serà invers. Primer es jugarà a raspall i es mesuraran els trios de Moltó i Sergio. I a continuació seran de la partida els conjunts de Pere Roc II i De la Vega.