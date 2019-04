Solament queda prendre la decisió final

Al voltant de mig centenar de joves pilotaris han participat durant quatre dies a les localitats de Massamagrell i Tavernes Blanques en les concentracions organitzades per la Federació per a confeccionar el primer llistat dels convocats per al Campionat d'Europa de seleccions inferiors que es disputarà a finals del mes de juliol a Moito, Portugal.

Durant estes jornades s'ha comprovat el nivell dels aspirants en les modalitats de llargues, joc internacional i one wall, a més de l'autòctona dels organitzadors de la competició, denominada pilota lusitana. No solament això, el responsable de les categories inferiors, Vicent Molines, també ha valorat la capacitat dels xics i xiques per a ser bons companys, la qual cosa es considera fonamental a estes edats, les que corresponen a les categories sub-15, sub-17 i sub-19.

Molts dels participants en esta concentració han coincidit durant mesos en diferents entrenaments encara que per a l'ocasió hi ha hagut incorporacions dels i les pilotaris que més han destacat en els passats Jocs Esportius i campionats autonòmics.



El més complicat

Ara queda fer la convocatòria, que es coneixerà en uns dies: «Els xics i xiques s'han esforçat al màxim per a poder entrar en el llistat final. Ells han mostrat les seues condicions i acoblament a estes modalitats i ara ve el més complicat, decidir els seleccionats i els que es quedaran fora, però amb els que comptem per a futures competicions si continuen progressant, entrenant i competint», diu Vicent Molines.