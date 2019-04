'Trinquetades' i bon nivell

Entre el divendres i el dissabte es va completar la primera jornada del Campionat Fundació, una de les grans novetats de la present temporada perquè es tracta de la competició que ha convertit els tres trofeus mixtos de l'any en solament un de més entitat.

Les expectatives, de moment, estan complint-se, sobretot pel que respecta a la imatge dels trinquets. A Genovés, a les 17:00 hores del divendres, l'escala estava plena per a presenciar la primera partida. Una dada significativa tenint en compte que encara era horari laboral i que el joc per dalt corda no és el preferit pels habituals d'eixe recinte.

Però si el trinquet es va omplir a eixes hores, és perquè es va complir l'altre objectiu d'esta competició, el de reunir a les aficions de les dues modalitats professionals. Especialment nombrós va ser el grup d'aficionats que es van desplaçar des de Vinalesa, el poble de Puchol II.

El dissabte també es va donar una gran entrada al trinquet de la Llosa de Ranes, altre dels recintes de referència del raspall que a primera hora ja tenia l'escala abarrotada d'aficionats per a seguir les evolucions de les figures de la modalitat d'escala i corda. Pel que fa a les partides, solament una no va oferir l'espectacle esperat. Va ser la inaugural que va enfrontar a Puchol II, Pere i Jesús contra De la Vega, Santi i Raúl i que van guanyar els primers per un contundent 60-20.

L'actuació del trio derrotat va ser més que discreta, a més en les tres línies. Segurament va influir que De la Vega mai havia jugat a Genovés i que Santi i Raúl, dos mitgers, no s'acoblaren bé, tal vegada per les dimensions del trinquet, que no són les més generoses. A això cal afegir que Puchol II, Pere i Jesús van signar una actuació sensacional.

Les altres tres partides han estat magnífiques. Esment especial mereix la de raspall del dissabte pel final apoteòsic que va tindre en la victòria de Ian, Brisca i Josep contra Moltó, Seve i Ricardet.

Pel que fa a les classificacions, Puchol II i els seus companys igualen a 2 punts amb Genovés II, Félix i Monrabal II. Pere Roc II, Javi i Carlos sumen 1 punt i cap el trio de De la Vega. En raspall també hi ha empat al capdavant a 2 punts entre l'equip que lidera Ian i el de Marrahí, Sanchis i Canari. I empat a 1 entre l'equip capitanejat per Moltó i el de Sergio, Tonet IV i Lorja.